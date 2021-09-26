В Таганроге шесть детей попали в больницу после посещения бассейна

После купания в бассейне в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога шестеро детей резко почувствовали себя плохо, сообщает пресс-служба СК по Ростовской области.

Ребят доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора. По этому факту организовали доследственную проверку.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и родственников пострадавших. Также взяли пробы воды для проверки по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Специалисты регионального Роспотребнадзора начали свое расследование, информирует пресс-служба ведомства. Уточняется, что дети жаловались на рвоту, головокружение, слезливость и тошноту.

В двух из трех проб воздуха над зеркалом воды (как раз, где находится зона дыхания при плавании) лабораторно установлено превышение предельно допустимое содержание хлора в 1,6 раза. Сотрудники Роспотребнадзора готовят материалы для приостановки деятельности аквапарка "Наутилус".