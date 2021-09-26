На Урале прошел забег на территории бывшей свалки

Еще два года назад в это трудно было поверить. Вдоль огромного засеянного травами холма, в котором захоронены 17 миллионов кубометров накопленных отходов Челябинска, бегут сотни людей - наслаждаются теплым осенним днем, солнцем и воздухом. Территория, над которой еще недавно стояло марево смога и роились тучи насекомых, теперь вполне пригодна для прогулок. Вероятно, именно поэтому окончание рекультивации опасного объекта и решили отметить пробегом здоровья, проложив вдоль подножия рукотворного холма пятикилометровую трассу с искусственными препятствиями.

Темное пятно на карте Челябинска разрасталось больше 70 лет, завоевав сомнительную славу самой большой свалки в Европе - площадью 74,5 гектара и высотой 40-45 метров. Она расположена в каких-то 700 метрах от жилой застройки и двух километрах от реки Миасс, что создавало особую угрозу безопасности города-миллионника. Саркофаг необходимо было полностью изолировать, не допуская выхода свалочных газов и стоков так называемого фильтрата - насыщенной ядохимикатами жидкости, накопленной в "теле" свалки. По словам представителя ФГУП "Федеральный экологический оператор" Дениса Плещенко, работы начали с придания откосам правильной геометрии, исключающей возможность оползней, укрепили борта и накрыли полученную фигуру специальной мембраной, предотвращающей дальнейшее распространение тлетворного запаха, бившего в нос за версту.

Рекультивация завершена всего за два года - на несколько месяцев раньше срока. И сегодня по покрытому зеленым ковром холму уже водят экскурсии эковолонтеров. Показывают, как сформированную в несколько ярусов пирамиду покрывали слоями изоляции, сделали 18,5 тысячи проколов, через которые по специальным трубопроводам собирается свалочный газ. Рассказывают о подземной системе сбора фильтрата, по которой сточные воды, оставшиеся внутри "некрополя", поступают на очистные сооружения и уже без примесей и запаха возвращаются в экосистему.

Эксплуатация еще "живой", но надежно укрытой свалки займет не менее шести лет. По расчетам специалистов, именно столько времени потребуется на окончательную "утряску и усушку" ее содержимого. Однако, как показали замеры мобильной лаборатории общественной организации "АнтиСмог" негативное влияние объекта накопленного вреда на атмосферу Челябинска уже сведено к нулю. Впрочем, участники массового забега могли оценить это безо всяких приборов, "проголосовав" за экологию собственными носами.

Стоит отметить, что необычные соревнования привлекли не только челябинцев, но и множество иногородних гостей. Ильдар, Ляля, Василя и Зиля проехали для участия в забеге 660 километров из Нефтекамска, расположенного на севере Башкирии. Вместе с детьми они провели на колесах ночь, а уже утром готовились к старту "гонки с препятствиями".

- Прочитали об этом забеге в интернете и решили посмотреть на все своими глазами, - рассказал Ильдар. - Для детей здесь организована анимация, конкурсы. Так что без призов точно не останемся!

Первокурсник ЮурГУ Павел Жуков вместе с друзьями примеряет специальные датчики, фиксирующие старт и финиш забега - они крепятся на лодыжки. По словам студентов, их здесь больше сотни. Прибыли организованно - от университета для покорителей бывшей свалки организовали трансфер. Есть среди гостей и профессиональные марафонцы. Но пять километров с препятствиями показались интересной дистанцией и для них.

Кстати, о препятствиях - среди них наклонные стенки, преодолеть которые можно только с разбега, различные виды подвесов, по которым спортсменам предстояло пробираться, раскачиваясь над землей. Один из участков предлагалось преодолеть с дополнительным грузом - деревянной шпалой. Словом, предстояла проверка на прочность, а главное выносливость!

- Если возле первых препятствий возник затор, то дальше интервал между спортсменами заметно вырос, и справиться с упражнением без ошибок получалось далеко не у всех, - поделилась впечатлениями учительница физкультуры Инесса Шакирова, пришедшая к финишу первой среди женщин.

Не успев отдышаться, победительница сверилась с показаниями шагомера - больше 4,5 тысячи шагов, 34 минуты бега и еще около 16 - на преодоление препятствий. "Устала смертельно! Но как же все-таки здорово!

- Силами федерального экологического оператора в рамках нацпроекта "Экология" здесь решены две важнейшие задачи, - рассказал участникам забега министр экологии региона Сергей Лихачев. - В полезное использование возвращена огромная территория, а выбросы в атмосферу Челябинска сокращены на треть - почти на 64 тысячи тонн в год. И главное - многие из примененных здесь технологий использовались впервые и будут востребованы на рекультивации аналогичных объектов в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Карталах, которую мы намерены провести до 2024 года.