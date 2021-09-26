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26.09.2021 19:14
Рубрика: Происшествия

На Урале участкового обвинили в изнасиловании девочки

Текст: Светлана Добрынина

Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело о совершении преступления в отношении 12-летней девочки проживающей в городе Первоуральск. Полиция задержала двоих подозреваемых, один из которых, как сообщили "РГ" в СК, - участковый уполномоченный полиции, второй - помощник машиниста, который уже имеет несколько судимостей за убийство и кражу.

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Задержанным уже предъявлены обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие настаивает на заключении их под стражу.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, преступление произошло субботним вечером 25 сентября.

- В 19:35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска, обратилась за помощью девочка 2009 года рождения. Она сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены действия насильственного характера. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемых. Один из них - сорокалетний помощник машиниста, работающий на местном коммерческом предприятии. Второй - находившийся на выходном участковый уполномоченный. Младший лейтенант поступил на службу в мае 2020 года, - уточнил обстоятельства руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Собранные по факту преступления материалы полицейские оперативно направили в региональное подразделение СК. "При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке", - отметил Валерий Горелых.

В следственном управлении заверили, что в ходе расследования помимо обстоятельств дела будет выясняться и то, каким образом участковый был принят на службу в МВД.

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