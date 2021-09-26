Российская сборная победила на ЧЕ по профмастерству EuroSkillsGraz 2021

В австрийском городе Грац подвели итоги европейского чемпионата по профмастерству EuroSkillsGraz 2021. Это крупнейшие международные соревнования по профессиональному мастерству для студентов колледжей и вузов в возрасте до 25 лет.

Национальная сборная WorldSkillsRussia заняла первое место по результатам общекомандного зачёта: у наших ребят максимальное количество баллов и медалей. Хозяйка чемпионата Австрия - на втором месте.

Студентов поздравил министр просвещения Сергей Кравцов, который как раз находится в Австрии с рабочим визитом.

- Сборная России в очередной раз доказала высочайшее качество подготовки в нашей системе среднего профобразования, которое будет усилено новым уровнем обучения - "Профессионалитетом", - отметил министр. - Ребята стали виртуозами в своих профессиях, в их руках - будущее нашей страны, наше с вами будущее.

Участники российской команды завоевали 13 золотых медалей по компетенциям "Мобильная робототехника", "Укладка напольных покрытий", "Парикмахерское искусство", "Визуальный мерчендайзинг", "Администрирование отеля", "Производство мебели", "Поварское дело" и другим, а также 6 серебряных медалей и 8 бронзовых.

Кроме того, в копилке наград России 5 медальонов за профессионализм по компетенциям "Веб-технологии", "Архитектурная обработка камня", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Обслуживание тяжелой техники", "Кровельные работы по металлу".

Такое число наград - настоящий рекорд для России на чемпионате Европы. Ещё одна награда в том, что следующий чемпионат Европы впервые пройдет в России, в Санкт-Петербурге - с 16 по 20 августа 2023 года.