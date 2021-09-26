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26.09.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль сильно недооценен: Эксперт назвал его базовый курс

Текст: Георгий Панин
Неделя для рубля выдалась достаточно нервной, но в конечном итоге возможных потрясений так и не случилось. Но это не значит, что их вообще не будет.

Специально для "Российской газеты" аналитик УК "Альфа-Капитал" Игорь Евсин проанализировал уходящую неделю и дал прогноз по курсам валют в долгосрочном периоде:

Фото: istock
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- Во-первых, на этой неделе прошло сентябрьское заседание ФРС, на котором регулятор ожидаемо оставил ключевую ставку неизменной. И пока сохранил объем количественного смягчения на уровне 120 млрд долларов.

Федрезерв заметил при этом, что вскоре может наступить ситуация, в которой потребуется сокращение программы выкупа активов. Инвесторы расценили эти заявления скорее, как ястребиные. Индекс доллара по итогам заседания обновил свои месячные максимумы. В связи с ожидаемой более жесткой денежно-кредитной политикой в США по сравнению с Еврозоной, можно предположить, что доллар продолжит укрепляться в том числе по отношению к евро. Мы допускаем, что EUR/USD может опуститься ниже уровня 1,17.

Во-вторых, продолжает развиваться ситуация вокруг китайского девелопера Evergrande, который в четверг все-таки пропустил выплату купона в размере 83,5 млн долларов. Сейчас у компании есть 30 дней, чтобы выплатить начисленные проценты. В ином случае возникнет технический дефолт. Ситуация с Evergrande продолжит оказывать значительное влияние на привлекательность развивающихся рынков, в том числе российского. И как следствие - влиять на динамику рубля.

Волатильности добавила и усилившаяся санкционная риторика. Палата представителей США на неделе одобрила ужесточение санкций против РФ. И включила в проект оборонного бюджета поправку, запрещающую гражданам США совершать операции с российским суверенным долгом на вторичном рынке.

В итоге сложилась вот такая ситуация. С одной стороны, низкое соотношение госдолга к ВВП России. С другой - наиболее рискофобные американские инвесторы уже вышли из российского суверенного долга. Сейчас доля всех нерезидентов в ОФЗ составляет порядка 20%. Что заметно ниже среднего исторического показателя. С учетом этого, ослабление рубля возможно скорее из-за общего ухудшения настроений, чем из-за ожиданий ухудшения макроэкономических индикаторов российской экономики.

Фото: istock
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В то же время поддержку рублю могут оказать высокие цены на сырьевые товары. На нефть они уже находятся вблизи своих максимумов за последние пять лет. Цены на газ в Европе бьют рекорды в преддверии зимнего сезона, а также на фоне снижения предложения на рынке.

Итак, прогноз. Мы ожидаем, что ухудшение отношения инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и российскому, может продолжиться. В связи с чем просматриваются риски ослабления рубля до 73,5 за доллар.

В то же время мы считаем, что рубль остается сильно недооцененным по паритету покупательной способности. А это означает, что в долгосрочной перспективе он должен значительно укрепиться. Наш долгосрочный прогноз по рублю предполагает курс доллара на уровне 72 рублей в базовом сценарии.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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