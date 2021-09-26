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26.09.2021 16:06
Рубрика: В мире

Сербская радикальная партия: Конфликт на севере Косово возможен

Текст: Константин Волков

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель считает, что конфликт на севере Косово и Метохии возможен, потому что "официальному Белграду дальше отступать некуда". Речь идет о мирных протестах сербского населения на севере Косово, вызванных требованием косовских властей ввести специальные знаки для сербских автомобилей, въезжающих на территорию непризнанной республики Косово, созданной по инициативе албанцев.

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После начала протестов к контрольно-пропускным пунктам "Ярине", "Брняк" и другим, расположенным на трассах, соединяющих Сербию и Косово, выдвинулся тяжеловооруженный спецназ РОСУ - МВД Косово. С сербской стороны также было замечено передвижение военной техники МВД и ВС республики к границе с Косово.

"Думаю, что косовоалбанцы должны отозвать свои силы от "Ярине". Если они хотят вооруженного конфликта, то думаю, у них нет никаких шансов при столкновении. Конфликт возможен, я думаю, что властям в Белграде некуда отступать, они должны остаться твердыми и непоколебимыми", - заявил Шешель в интервью РИА Новости.

МИД Албании призвал Белград "отозвать вооруженные силы от границ с Косово" и немедленно принять меры по снижению напряженности ситуации.

Глава МИД Сербии Никола Селакович на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и проинформировал его о ситуации на границе с Косово.

В мире Европа Сербия Косово Обострение ситуации в Косово

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