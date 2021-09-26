Сотрудничество Китая со странами, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", расширяется, несмотря на пандемию COVID-19.

На китайской стороне в Тунцзяне (провинция Хэйлунцзян) завершаются работы по укладке железнодорожного моста, соединяющего Китай и Россию. Фото: Цзин Тяньсюй / для China Daily

В своем программном выступлении на открытии Боаоского азиатского форума (БАФ) 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что сегодня все заинтересованные страны могут к ней подключиться, работать над совместными проектами ради общей выгоды. При этом Китай будет налаживать более тесные партнерские отношения в сферах здравоохранения, связи, зеленого развития, открытости и инклюзивности.

За первое полугодие 2021 года Китай подписал 206 документов о сотрудничестве со 140 странами и 32 международными организациями, говорится в отчете Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества, входящей в состав министерства коммерции КНР. Документы касаются финансовых, инвестиционных и торговых проектов, науки и технологий, транспорта и связи, а также культурного обмена.

По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, объем торговли товарами между Китаем и странами - участницами "Одного пояса, одного пути" в первой половине 2021 года превысил 824,5 миллиарда долларов, это почти на 38 процентов больше того же периода 2020 года.

Прямые нефинансовые инвестиции Китая в страны - участницы "Одного пояса, одного пути" превысили в первом полугодии 9,5 миллиарда долларов, что на 18 процентов больше показателей прошлого года. Также в первом полугодии были подписаны контракты на 39,3 миллиарда долларов. Рост превысил 10 процентов к прошлому году.

Показательна статистика транспортной отрасли. С января по август служба грузовых поездов China-Europe Railway Express обработала более 10 тысяч рейсов, и это на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом периоде было перевезено около 964 тысяч двадцатифутовых контейнеров, сообщили в китайской железнодорожной компании China State Railway Group.

Многие знаковые проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь" успешно реализованы

Чжан Вэй, вице-президент Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества сообщила, что сотрудничество и открытость остаются главными мировыми тенденциями наряду с решением проблем неравномерного восстановления и роста мировой экономики, а также постоянных проблем в области окружающей среды, климата, энергетики и региональной безопасности.

"Следуя принципам обширных консультаций, совместного вклада и общих выгод, Китай продолжит претворять в жизнь философию открытого, экологичного и чистого партнерства и сделает сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" высококлассным, устойчивым и ориентированным на людей", - сказала Чжан.

Китай и другие страны совершенствуют механизмы регионального сотрудничества, используя потенциал друг друга, основываясь на принципах общего роста. Этим объясняется востребованность участия в "Одном поясе, одном пути" за восемь лет реализации инициативы, предложенной в 2013 году, сказал заместитель директора отдела исследований международного рынка академии Бай Мин.

По данным Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества, объем торговли товарами между Китаем и странами - участницами проектов инициативы в 2020 году составил 1,35 триллиона долларов. В денежном выражении объем торговли услугами составил около 85 миллиардов долларов.

С 2013 по 2020 годы совокупный объем торговли товарами между Китаем и странами - участницами инициативы "Один пояс, один путь" превысил 9,2 триллиона долларов. На фоне общего снижения прямых иностранных инвестиций в мире на 35 процентов в год Китай продолжает наращивать вложения в проекты в странах - участницах инициативы. В 2020 году китайские инвесторы вложили 18,6 миллиарда долларов в 58 стран-участниц, это примерно 14 процентов от общего объема инвестиций за тот же период.

В рамках инициативы "Один пояс, один путь" рабочие устанавливают фотоэлектрические панели на солнечной электростанции в Дакке (Бангладеш). Фото: Синьхуа

В 2020 году Китай подписал контракты почти на сумму 142 миллиарда долларов со странами - участницами инициативы. Для сравнения: в 2013 году были подписаны контракты на 71,5 миллиарда долларов. В отчете академии говорится, что выполненный объем вырос с 65,4 до 91,1 миллиарда долларов, при этом среднегодовой темп роста составил 4,9 процента.

Многие знаковые проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь" успешно реализованы, а бренд "Создано в Китае" (Constructed by China) занял свое место на международной арене.

Директор зарубежного бизнес-подразделения китайской многонациональной компании по производству строительной техники Liugong Machinery Co., Ltd Ли Дунчунь отметил рост в международном сотрудничестве компании в последние годы благодаря "Одному поясу, одному пути". Например, за первое полугодие 2021 года компания продала за рубеж более 600 единиц дорожно-строительной техники - продажи выросли на 68 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В 2011 году в Сингапуре была создана штаб-квартира Liugong Machinery Co., Ltd в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также региональный центр постпродажного обслуживания для АСЕАН. А уже в 2019 году была открыта дочерняя компания в Индонезии, чтобы сосредоточиться на торговле и производстве внутри страны, а также для дальнейшего наращивания деловых контактов в зоне действия соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве.

Улучшение связей между Китаем и странами - участницами инициативы "Один пояс, один путь" обеспечило поддержку зарубежным операциям компании. А стремительный рост спроса на продукцию из-за рубежа, особенно с 2016 года, в основном обусловлен ростом числа зарубежных проектов китайских компаний, считает Ли Дунчунь.