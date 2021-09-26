Спрос на уголь растет вопреки "зеленой" повестке

Застой ветровой генерации из-за продолжительного штиля в Северном море и рекордный рост цен на газ резко увеличили спрос на уголь в Европе. Не помогает даже то, что угольная генерация облагается высоким углеродным сбором, увеличивающим ее стоимость. На выходе сейчас она оказывается дешевле газовой.

Масла в огонь подливает экономический рост после спада 2020 года. Увеличение спроса на электроэнергию и сталь (для ее производства нужен уголь) привели к тому, что цена на уголь за год выросла более чем в два раза, в Европе она достигла 167 долл. за тонну. Причем эксперты отмечают, что предложение не успевает за спросом.

В минэнерго "РГ" рассказали, что в первой половине 2021 года общий экспорт угля составил 107,3 млн тонн, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки российского угля в страны Европы за январь - июнь 2021 года выросли на 2,4%, до 22,5 млн тонн. В ведомстве подчеркнули, что в Европе спрос на уголь увеличивается из-за роста цен на другие энергоносители, а также нехватки "зеленых" мощностей генерации и их недостаточной надежности. Основное увеличение экспорта обусловлено ростом поставок в страны АТР с 55,41 млн до 60,43 млн тонн, также вырос спрос на российский уголь в странах Африки с 3,52 млн до 4,79 млн тонн и Центральной и Южной Америки - с 1,26 млн до 2,12 млн тонн, уточнили в минэнерго.

При этом наибольший рост мировых цен на газ пришелся на июль, август и первую половину сентября.

Цель Евросоюза достичь углеродной нейтральности пока не изменилась. Более того, Германия - крупнейшая экономика Еврозоны и страна, активно использовавшая угольную генерацию и добывавшая уголь, хочет стать углеродно-нейтральной уже к 2045 году. Консалтинговая компания McKinsey оценила выполнение этих планов Германией в 6 трлн евро или в 240 млрд евро в год - около 7% ВВП страны.

Как ни странно, эти "зеленые" планы могут сыграть на руку нашей угольной отрасли. С 2018 до 2020 год объем потребления угля в Европе был сокращен на треть, а добыча угля сократилась на 80% с 1990 года. В связи с тем, что темпы снижения добычи угля значительно превышают темпы декарбонизации экономики, можно ожидать, что в ближайшем будущем экспорт российского угля в страны ЕС значительно не упадет, считает эксперт группы по оказанию услуг в области устойчивого развития "Делойт" в СНГ Григорий Грапендаал.

По его мнению, в связи с высокими ценами на газ и высокий спрос на электроэнергию, объем потребления угля в Европе может вырасти на горизонте нескольких лет. Однако в долгосрочной перспективе стоит учитывать амбициозность планов по декарбонизации экономики ЕС и ожидать снижения объемов экспорта.