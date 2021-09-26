Талибы в провинции Гильменд запретили делать прически и подстригать бороды

В городе Лашкаргах, столице самой крупной провинции Гильменд, расположенной на юге Афганистана, члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) из Министерства исламской ориентации провели встречу с парикмахерами, и порекомендовали им не делать стильные прически и не подстригать бороды клиентам. Кроме того, в парикмахерских не стоит включать гимн Афганистана и вообще музыку. Об этом сообщает 26 сентября РИА Новости со ссылкой на письмо талибов.

Ранее министр обеспечения безопасности и сдерживания преступности Афганистана мулла Нуруддин Тараби заявил в интервью AP, что для обеспечения безопасности и сдерживания преступности совершенно необходимо проводить казни преступников, а также использовать другие наказания, предусмотренные в шариатском праве, например, отрубание рук за воровство. Как подчеркнул Тараби, вопрос лишь в том, насколько публичными будут казни и наказания.

В городе Герат 25 сентября были публично повешены по решению шариатского суда четверо похитителей людей.