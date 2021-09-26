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26.09.2021 19:22
Рубрика: В мире

Путь от тьмы к свету

Тибет входит в тройку районов-лидеров Китая по среднегодовому экономическому росту
Текст: Синьхуа
Российская газета - Спецвыпуск № 220(8571)
В Китае отмечают 70-летие мирного освобождения Тибета, являющегося в настоящее время Тибетским автономным районом КНР. Официальные мероприятия, приуроченные к торжественной дате, проходят в административном центре Тибета - Лхаса.
Жители Тибета празднуют 70-ю годовщину мирного освобождения Тибета. Фото: Дацюн / China Daily Жители Тибета празднуют 70-ю годовщину мирного освобождения Тибета. Фото: Дацюн / China Daily
Жители Тибета празднуют 70-ю годовщину мирного освобождения Тибета. Фото: Дацюн / China Daily

Сейчас Китай называет мирное освобождение Тибета в 1951 году, историческим переходом. "Тибет встал на путь от тьмы к свету, от отсталости к прогрессу, от бедности к процветанию, от автократии к демократии и от закрытости к открытости", - отметил в своей речи на торжественном собрании, которое прошло 19 августа в Лхасе, член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая и председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Ян.

Фото: Ju Peng/Xinhua via AP
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Поздравления по случаю юбилея были направлены в Лхасу также Центральным комитетом Компартии Китая, Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, Госсоветом, Народным политическим консультативным советом Китая и Центральным военным советом.

Прошедшие семь десятилетий пошли на пользу социально-экономическому развитию Тибета. Средняя продолжительность жизни увеличилась с 35,5 года в 1951 году до 71,1 года в 2020-м.

Семьдесят лет назад 90 процентов тибетцев боролись за существование и до 95 процентов людей были неграмотными. Сегодня голод и бедность ушли в прошлое. Жилая площадь на душу населения в Тибете составляет около 40 квадратных метров. Учащиеся освобождаются от платы за обучение в общей сложности на 15 лет - от дошкольного периода до средней школы высшей ступени.

Вклад Компартии Китая в развитие Тибета и его поддержка будут только увеличиваться

Семьдесят лет назад сельское хозяйство и животноводство в Тибете развивались стихийно и зависели от природных условий. Промышленность и транспортная сеть были слабыми, например, поездка между административным центром Тибета Лхасой и Синином - административным центром соседней провинции Цинхай - занимала больше полугода.

Сейчас по стране курсируют высокоскоростные поезда. Развито авиасообщение, откроются более 140 авиамаршрутов по миру. За последние пять лет Тибет посетили около 160 миллионов туристов.

В автономном районе уважаются религиозные верования всех этнических групп. Фото: Тензин Ситен / для China Daily

Сейчас Тибет входит в тройку регионов-лидеров в Китае по среднегодовому экономическому росту и на протяжении многих лет возглавляет страну по темпам роста доходов на душу населения на селе. Около 628 тысяч человек были спасены от бедности.

Ван Ян отметил, что ВВП Тибета поднялся со 130 миллионов юаней в 1951 году до 190 миллиардов юаней (29,4 миллиарда долларов) в 2020 году. "Вместе с остальной частью страны Тибет достиг цели всестороннего построения общества средней зажиточности", -сказал Ван.

Изменилась политическая система. Тибет прошел путь от крепостного права до социализма. Соблюдаются интересы людей всех этнических групп, они участвуют в управлении автономным районом. Сейчас в Тибете работают более 35 тысяч депутатов народных собраний и более 8 тысяч членов НПКСК на различных уровнях, 90 процентов из них - этнические меньшинства.

Тибетская опера включена в национальный список нематериального культурного наследия. Фото: Дуань Хунвэнь / для China Daily

Соблюдаются религиозные убеждения всех этнических групп. Около 1,7 тысячи храмов в Тибете имеют доступ к воде, электричеству, интернету, средствам пожаротушения. Более 46 тысяч монахов и монахинь входят в государственную программу социального обеспечения. Дворец Потала, храм Джохан и другие храмы и достопримечательности отремонтированы и находятся под охраной.

По словам чиновника, центральное правительство Китая вложило огромные силы и средства в сохранение и развитие традиционной культуры Тибета. В районе широко используется тибетский язык. Около 800 проектов, включая тибетскую медицину, тибетскую оперу, тханку (предметы буддийского изобразительного искусства в виде свитка из ткани. - Прим. ред.) были включены в список нематериального культурного наследия.

Фото: China Science/ fb.com
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Отметив гармонию и спокойствие в Тибете, а также национальную безопасность и стабильность в приграничных районах, Ван все же призвал к мобилизации официальных лиц и общества на борьбу с сепаратизмом. Китайская культура всегда была связующим звеном, способствующим единству людей всех этнических групп в Тибете, подчеркнул чиновник. По его словам, необходимо следовать стратегии, ориентированной на человека, а также поощрять качественное экономическое и социальное развитие. Ван Ян заверил, что вклад Компартии Китая в развитие Тибета и его поддержка будут только увеличиваться.

В ближайшее время ЦК КПК намерен придать Тибету статус национального демонстрационного района по сохранению окружающей среды. В Тибете будет реализована пилотная комплексная программа экологических компенсаций. Запланировано проведение научных исследований на Цинхай-Тибетском плато.

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