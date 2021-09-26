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26.09.2021 16:39
Рубрика: Власть

Три российских Су-35 сопроводили В-52Н ВВС США над Тихим океаном

Текст: Юрий Гаврилов

В воскресенье, 26 сентября Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что три российских истребителя Су-35 вылетали для сопровождения американского военного самолета над Тихим океаном.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана, - заявили в Центре. - Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено".

Военные рассказали, как развивалась ситуация. Приближающуюся к нашей госгранице воздушную цель обнаружили над акваторией Тихого океана с помощью радиолокационных средств. Для того, чтобы ее классифицировать и сопроводить в воздух подняли три истребителя Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне Восточного военного округа.

Их появление экипаж чужого борта не оставил без внимания - он тут же изменил курс следования. После того как самолет ВВС США удалился от границы воздушного пространства России, наши истребители вернулись на аэродромы базирования.

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Полет трех Су-35 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в оборонном ведомстве РФ.

Надо сказать, что подобные ситуации в воздушном пространстве неподалеку от границ России в последние месяцы возникают достаточно часто. Иностранные военные самолеты практически каждую неделю появляются в непосредственной близости от наших рубежей над акваторией Черного и Балтийского морей. То же случается в северных регионах и на Дальнем Востоке.

Как правило, такие рейды связаны с желанием провести воздушную разведку и определить частоты, на которых работают российские средства ПВО. А заодно проверить, насколько тщательно наши военные прикрывают государственную границу РФ. Особенно часто такие полеты организуют американцы. Реакция на них следует незамедлительно - в воздух поднимают дежурные истребители. После их появления незваные визитеры предпочитают удалиться от российских рубежей.

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