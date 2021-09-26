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26.09.2021 07:32
Рубрика: Экономика

У некоторых бюджетников с 1 октября вырастет зарплата

Текст: Елена Манукиян

С 1 октября зарплату проиндексируют бюджетникам, которые не упоминаются в майских указах президента. Об этом пишет МК со ссылкой на закон. Повышение коснется, например, работников учреждений социальной сферы, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, спасателей МЧС. Но оно не затронет педагогов, врачей, воспитателей детских садов и некоторые другие категории работников, поскольку у них зарплата индексируется с 1 января.

Фото: iStock
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Отмечается, что в среднем доход бюджетников вырастет на 4%. Размер индексации может различаться, поскольку его регионы определяют самостоятельно. Скажем, в Белгородской области зарплаты некоторых бюджетников планируют увеличить на 20%. Причем, увеличивается не только оклад, но и все надбавки, которые начисляются в процентом соотношении от него: например, доплаты за работы во внеурочное время.

Индексация зарплат бюджетников проводится ежегодно, при этом они сегодня остаются ниже средней по стране, которая, по данным Росстата, в первом полугодии 2021 года составила 54,5 тысяч рублей. В сфере административной деятельности средняя зарплата сегодня меньше 40 тысяч рублей, в образовании составляет 45,2 тысячи рублей, здравоохранении - 49,4 тысячи рублей.

Экономика Работа Зарплата Повышение зарплат бюджетникам

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