Событием в развитии искусственного интеллекта в Китае стало то, что команда ученых из Хуачжунского университета науки и технологий была названа победителем престижного конкурса Graph Challenge 2021 года.
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Это глобальное компьютерное соревнование включает машинное обучение, высокопроизводительные вычисления и визуальную аналитику.
Китайские ученые впервые получили высшую награду с первого проведения конкурса в 2017 году.
Мероприятие было организовано в августе Институтом инженеров электротехники и электроники, Массачусетским технологическим институтом и технологическим гигантом Amazon.