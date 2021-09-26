В Анапе в тридцатый раз открылся фестиваль "Киношок"

25 сентября на Летней эстраде города-курорта Анапа торжественно объявили об открытии юбилейного кинофестиваля "Киношок".

"Киношок"- уникальный фестиваль. Он первый в 1992 году собрал кинематографистов распавшегося Советского Союза, все эти десятилетия форум остался верен своим традициям. Мы показываем и продвигаем кино республик бывшего Союза. Объединяем молодых кинематографистов постсоветского пространства", - сказала вице-президент фестиваля, заслуженная артистка России и Украины Ирина Шевчук.

В этом году в конкурсе "большого метра" представлены картины режиссеров из Кыргызстана, Эстонии, Узбекистана, Таджикистана, России и Азербайджана.

В конкурсе за гран-при фестиваля "Золотую лозу" будут соревноваться двенадцать картин.

- Для меня по-настоящему почетно и волнительно принимать участие в этом фестивале. Хочется пообщаться с коллегами и посмотреть хорошее кино, - сказал таджикский режиссер Мухаммадраби Исмоил. Он представляет свою остросюжетную картину "Последняя добыча охотника".

Традиционно сильный конкурс короткометражных фильмов, в нем участвуют 32 картины из постсоветского пространства.

Неотъемлемая часть фестиваля детское кино. Конкурс "Киномалышок" давно с нетерпением ждут дети.

Профессиональное жюри фильмов для самых маленьких в этом году возглавляет заслуженная артистка Беларуси Светлана Суховей.

Как известно, кино начинается со сценариев. На "Киношоке" проводится отдельный конкурс киносценариев.

А первый и самый благородный приз фестиваля был вручен на торжественной церемонии открытия.

Обладателем хрустального приза "Госпожа удача" за высокий профессионализм и вклад в профессию стал народный артист России Сергей Никоненко.

Кроме конкурсных картин всю фестивальную неделю каждый вечер премьерные фильмы будут демонстрироваться на главной площади Анапы.

Анапчан и гостей курорта ждут творческие встречи с любимыми актерами. В созвездии гостей юбилейного "Киношока" Наталья Егорова, Ия Нинидзе, Наталья Громушкина, Иван Замотаев, Евгений Воловенко.