В Анапе в тридцатый раз открылся фестиваль "Киношок"

"Киношок"- уникальный фестиваль. Он первый в 1992 году собрал кинематографистов распавшегося Советского Союза, все эти десятилетия форум остался верен своим традициям. Мы показываем и продвигаем кино республик бывшего Союза. Объединяем молодых кинематографистов постсоветского пространства", - сказала вице-президент фестиваля, заслуженная артистка России и Украины Ирина Шевчук.
В этом году в конкурсе "большого метра" представлены картины режиссеров из Кыргызстана, Эстонии, Узбекистана, Таджикистана, России и Азербайджана.
В конкурсе за гран-при фестиваля "Золотую лозу" будут соревноваться двенадцать картин.
- Для меня по-настоящему почетно и волнительно принимать участие в этом фестивале. Хочется пообщаться с коллегами и посмотреть хорошее кино, - сказал таджикский режиссер Мухаммадраби Исмоил. Он представляет свою остросюжетную картину "Последняя добыча охотника".
Традиционно сильный конкурс короткометражных фильмов, в нем участвуют 32 картины из постсоветского пространства.
Неотъемлемая часть фестиваля детское кино. Конкурс "Киномалышок" давно с нетерпением ждут дети.
Профессиональное жюри фильмов для самых маленьких в этом году возглавляет заслуженная артистка Беларуси Светлана Суховей.
Как известно, кино начинается со сценариев. На "Киношоке" проводится отдельный конкурс киносценариев.
А первый и самый благородный приз фестиваля был вручен на торжественной церемонии открытия.
Обладателем хрустального приза "Госпожа удача" за высокий профессионализм и вклад в профессию стал народный артист России Сергей Никоненко.
Кроме конкурсных картин всю фестивальную неделю каждый вечер премьерные фильмы будут демонстрироваться на главной площади Анапы.
Анапчан и гостей курорта ждут творческие встречи с любимыми актерами. В созвездии гостей юбилейного "Киношока" Наталья Егорова, Ия Нинидзе, Наталья Громушкина, Иван Замотаев, Евгений Воловенко.