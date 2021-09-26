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26.09.2021 09:47
Рубрика: В мире

В Германии началось голосование на выборах в бундестаг

Текст: Екатерина Забродина
В Германии началось голосование на выборах в бундестаг 20-го созыва. В нем могут принять участие все совершеннолетние граждане ФРГ старше 18 лет. Иностранцы, даже если они долго живут в стране, голосовать на федеральных парламентских выборах права не имеют. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (в девять утра по московскому) и будут работать до 18:00. Часть немцев уже проголосовала по почте.

Выборы проходят по смешанной системе. Гражданам предстоит поставить в бюллетенях две галочки. Первый голос будет отдан за кандидата в одномандатном округе, второй - за партийный список. Именно второй голос является решающим и определяет расстановку сил в бундестаге, объясняет Deutsche Welle.

Фото: BORIS ROESSLER / DPA / AFP
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Сколько конкретно наблюдателей следят за ходом голосования, сказать сложно. По немецким законам, выборы - процесс публичный, и любой человек - будь то гражданин ФРГ или иностранец - имеет право присутствовать на участке в качестве наблюдателя в течение всего дня. Как пояснили "РГ" в посольстве ФРГ в Москве, для этого не нужна предварительная аккредитация, регистрация или уведомление. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала наблюдать за голосованием в немецкий бундестаг только с 2009 года, сообщает DW. По данным издания, в настоящее время "некоторые эксперты из 57 стран-участниц ОБСЕ следят за осуществлением выборов в ФРГ". В немецкой дипмиссии подтвердили, что "Германия пригласила для наблюдения за выборами представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека". При этом БДИПЧ "самостоятельно изучило потребность в наблюдателях и пришло к выводу, что в случае с выборами в германский бундестаг будет достаточно группы из трех экспертов".

Как только голосование завершится, появятся данные экзит-полов - они исходят от социологов, которые опрашивают избирателей при выходе с участков. Тогда эксперты начнут строить первые прогнозы, сравнивая эти цифры с экзит-полами предыдущих выборов. Однако в них "еще нет уверенности", отмечает Deutsche Welle. Первые предварительные результаты, вероятно, появятся не раньше утра понедельника, 27 сентября. И, наконец, пройдет несколько недель, прежде чем будет обнародован окончательный официальный результат.

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