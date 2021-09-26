"День икс" немецкой политики наступил. В Германии прошли выборы в бундестаг. От их исхода зависит, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера и какие политические силы будут управлять страной ближайшие четыре года. Уже давно голосование на парламентских выборах в ФРГ не создавало такой интриги. Любой результат станет сенсацией, и даже самые искушенные эксперты до последнего не рисковали делать прогнозы. Когда этот номер подписывался в печать, данные экзит-полов, которых в Германии ждут с нетерпением, еще не были обнародованы.

За месяцы избирательной кампании три официальных кандидата в канцлеры ФРГ (слева направо) - Олаф Шольц от СДПГ, Анналена Бербок от "Зеленых" и Армин Лашет от ХДС/ХСС сказали немцам все, что хотели и могли. В воскресенье свое слово сказали граждане. Фото: EPA

Ведущие немецкие политики, которые все эти месяцы не сходили с экранов телевизоров и страниц газет, в день выборов все же удивили избирателей. Кто-то проявил себя как "супергерой", кто-то попал впросак, а кто-то решил исчезнуть из публичного пространства - как Ангела Меркель. Журналистам так и не довелось увидеть, как фрау канцлер в последний раз голосует на своем посту. Она предпочла сделать это досрочно - по почте. О том, что Ангела Меркель не появится на участке, еще неделю назад объявил ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

В этом году досрочным голосованием (оно стартовало 16 августа) могли воспользоваться рекордное число избирателей - до 40 процентов. Зато президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой появился на участке в одной из школ Берлина, где исполнил гражданский долг, а потом вышел к доске и еще раз на камеры призвал соотечественников не прогуливать выборы.

Из кандидатов в канцлеры первым "отстрелялся" социал-демократ Олаф Шольц. С утра пораньше министр финансов проголосовал в своем избирательном округе в Потсдаме. Даже через черный респиратор на его лице было видно, как скупой на эмоции политик не может сдержать улыбку. Фортуна и тут благоволила Шольцу. На участке он встретил пожилую избирательницу, которая с трудом спускалась по лестнице. Кандидат не растерялся, подав даме руку и подставив плечо. Так Шольц вновь подтвердил амплуа надежного политика и предстал в глазах общественности в лучшем свете. Чего не скажешь о его главном сопернике, главе ХДС Армине Лашете.

Даже в день голосования Лашет умудрился совершить промах, но зато заставил о себе много говорить. Он сложил бюллетень крестиками наружу, и все увидели, за кого проголосовал глава ХДС (никакой сенсации - за свою партию). "Лашет нарушил основополагающий принцип тайного голосования", - признает Spiegel online. В таких случаях бюллетень может быть аннулирован, чтобы не допустить влияния на других избирателей. Но посольку господин Лашет уже успел опустить его в урну, Федеральная избирательная комиссия оставила нарушение без последствий.

Не обошлось и без других инцидентов. В Берлине, где параллельно избирали Палату представителей, на трех участках голосование застопорилось из-за путаницы с бюллетенями: в район Фридрихсхайн прислали списки из района Шарлоттенбург. Пока шло разбирательство, избиркомы закрылись на "переучет". Кое-где вторых бюллетеней не оказалось вовсе. По свидетельству очевицев, местами "царил хаос". На двух столичных участках номер 102 и 106 голосование не смогло начаться вовремя, потому что в здании студенческой столовой, где они размещались, заклинило двери с электронной системой запирания. Членам избирательной комиссии пришлось вызывать на подмогу пожарную бригаду, которая открывала помещение с помощью аварийного ключа. Наконец, в одном из районов города Вупперталь (земля Северный Рейн-Вестфалия) переполох вызвала внезапно обнаруженная бомба времен Второй мировой войны. В 500 метрах находились целых пять избирательных участков. Гражданам пришлось оставаться дома, пока устройство не обезвредили. При этом сотрудников комиссии эвакуировать не стали.

На выборах впервые голосовали почти три миллиона молодых людей, достигших совершеннолетия, - это 4,6 процента всех избирателей

В полевых условиях пришлось голосовать жителям регионов, пострадавших от июльского наводнения. В городе Бад-Нойенар-Арвайлер стихия смыла большинство общественных зданий. Властям пришлось разбить палатки, к которым выстраивались длинные очереди.

Были и курьезы. Избиратели одного из берлинских районов не на шутку удивились, увидев в помещении для голосования дискотечный шар. До пандемии в зале проходили танцы, а теперь ему нашлось новое применение. Многие немцы шли на выборы как на праздник. Жительница деревни Шварцвальда не поленилась "выгулять" соломенную шляпу с огромными алыми помпонами - традиционный головной убор местных женщин. А фаворитом соцсетей стал грустный мопс, терпеливо ждавший под партой своего хозяина, пока тот ставил в бюллетене нужные крестики.

Поколение "М" выбирает

На этих выборах впервые голосовали почти три миллиона молодых людей, достигших совершеннолетия - это 4,6 процента избирателей. Как отмечает Spiegel online, "поколение М" не знало другого канцлера, кроме Меркель. Существует расхожее представление, будто молодежь в основном выбирает "Зеленых". Но среди опрошенных изданием "меркелениалов" многие также собирались голосовать за "Левых", либералов и консерваторов. А вот конкретные политики им не слишком импонируют. Впрочем, и те не слишком стараются найти общий язык с молодежью. Лашет не хотел записывать ролики для "Ютьюба", Бербок почти не постит у себя в "Инстаграме" селфи с юным поколением, а Шольц запутался в немецких рэперах в разговоре с "тик-токерами".

Экзитполы за день до выборов

За день до выборов телеканал ARD удивил зрителей, которые обнаружили на экране бегущую строку... с "результатами экзитполов". Якобы СДПГ набрала 22,7 процента голосов, ХДС/ХСС - 22,1, либералы - 13,2, а "Альтернатива для Германии" - 10 процентов. Позже руководство канала признало, что цифры были фиктивными. "Это был тест, запущенный в эфир по ошибке. Приносим извинения", - говорится на страничке ARD в Twitter.