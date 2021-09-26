В Германии прошли выборы в бундестаг

Ведущие немецкие политики, которые все эти месяцы не сходили с экранов телевизоров и страниц газет, в день выборов все же удивили избирателей. Кто-то проявил себя как "супергерой", кто-то попал впросак, а кто-то решил исчезнуть из публичного пространства - как Ангела Меркель. Журналистам так и не довелось увидеть, как фрау канцлер в последний раз голосует на своем посту. Она предпочла сделать это досрочно - по почте. О том, что Ангела Меркель не появится на участке, еще неделю назад объявил ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт.
В этом году досрочным голосованием (оно стартовало 16 августа) могли воспользоваться рекордное число избирателей - до 40 процентов. Зато президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой появился на участке в одной из школ Берлина, где исполнил гражданский долг, а потом вышел к доске и еще раз на камеры призвал соотечественников не прогуливать выборы.
Из кандидатов в канцлеры первым "отстрелялся" социал-демократ Олаф Шольц. С утра пораньше министр финансов проголосовал в своем избирательном округе в Потсдаме. Даже через черный респиратор на его лице было видно, как скупой на эмоции политик не может сдержать улыбку. Фортуна и тут благоволила Шольцу. На участке он встретил пожилую избирательницу, которая с трудом спускалась по лестнице. Кандидат не растерялся, подав даме руку и подставив плечо. Так Шольц вновь подтвердил амплуа надежного политика и предстал в глазах общественности в лучшем свете. Чего не скажешь о его главном сопернике, главе ХДС Армине Лашете.
Даже в день голосования Лашет умудрился совершить промах, но зато заставил о себе много говорить. Он сложил бюллетень крестиками наружу, и все увидели, за кого проголосовал глава ХДС (никакой сенсации - за свою партию). "Лашет нарушил основополагающий принцип тайного голосования", - признает Spiegel online. В таких случаях бюллетень может быть аннулирован, чтобы не допустить влияния на других избирателей. Но посольку господин Лашет уже успел опустить его в урну, Федеральная избирательная комиссия оставила нарушение без последствий.
Не обошлось и без других инцидентов. В Берлине, где параллельно избирали Палату представителей, на трех участках голосование застопорилось из-за путаницы с бюллетенями: в район Фридрихсхайн прислали списки из района Шарлоттенбург. Пока шло разбирательство, избиркомы закрылись на "переучет". Кое-где вторых бюллетеней не оказалось вовсе. По свидетельству очевицев, местами "царил хаос". На двух столичных участках номер 102 и 106 голосование не смогло начаться вовремя, потому что в здании студенческой столовой, где они размещались, заклинило двери с электронной системой запирания. Членам избирательной комиссии пришлось вызывать на подмогу пожарную бригаду, которая открывала помещение с помощью аварийного ключа. Наконец, в одном из районов города Вупперталь (земля Северный Рейн-Вестфалия) переполох вызвала внезапно обнаруженная бомба времен Второй мировой войны. В 500 метрах находились целых пять избирательных участков. Гражданам пришлось оставаться дома, пока устройство не обезвредили. При этом сотрудников комиссии эвакуировать не стали.
В полевых условиях пришлось голосовать жителям регионов, пострадавших от июльского наводнения. В городе Бад-Нойенар-Арвайлер стихия смыла большинство общественных зданий. Властям пришлось разбить палатки, к которым выстраивались длинные очереди.
Были и курьезы. Избиратели одного из берлинских районов не на шутку удивились, увидев в помещении для голосования дискотечный шар. До пандемии в зале проходили танцы, а теперь ему нашлось новое применение. Многие немцы шли на выборы как на праздник. Жительница деревни Шварцвальда не поленилась "выгулять" соломенную шляпу с огромными алыми помпонами - традиционный головной убор местных женщин. А фаворитом соцсетей стал грустный мопс, терпеливо ждавший под партой своего хозяина, пока тот ставил в бюллетене нужные крестики.
На этих выборах впервые голосовали почти три миллиона молодых людей, достигших совершеннолетия - это 4,6 процента избирателей. Как отмечает Spiegel online, "поколение М" не знало другого канцлера, кроме Меркель. Существует расхожее представление, будто молодежь в основном выбирает "Зеленых". Но среди опрошенных изданием "меркелениалов" многие также собирались голосовать за "Левых", либералов и консерваторов. А вот конкретные политики им не слишком импонируют. Впрочем, и те не слишком стараются найти общий язык с молодежью. Лашет не хотел записывать ролики для "Ютьюба", Бербок почти не постит у себя в "Инстаграме" селфи с юным поколением, а Шольц запутался в немецких рэперах в разговоре с "тик-токерами".
За день до выборов телеканал ARD удивил зрителей, которые обнаружили на экране бегущую строку... с "результатами экзитполов". Якобы СДПГ набрала 22,7 процента голосов, ХДС/ХСС - 22,1, либералы - 13,2, а "Альтернатива для Германии" - 10 процентов. Позже руководство канала признало, что цифры были фиктивными. "Это был тест, запущенный в эфир по ошибке. Приносим извинения", - говорится на страничке ARD в Twitter.