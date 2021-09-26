В Германии стали известны первые данные экзит-поллов

В Германии завершились выборы в бундестаг: избирательные участки по всей стране закрылись в 18.00 по местному времени. Одновременно появились первые данные экзит-полов. Они показывают, что социал-демократы и христианские демократы идут нога в ногу.

По данным телеканала ARD, которые приводит Spiegel online, Социал-демократическая партия Германии и блок ХДС/ХСС получают по 25 процентов голосов. У "Зеленых" - 15 процентов, у Свободной демократической партии и "Альтернативы для Германии" - по 11 процентов.

Предварительно "Левые" попадают в федеральный парламент с минимальным результатом - 5 процентов. Явка на этих парламентских выборах составила около 76 процентов. Для сравнения: четыре года назад консерваторы во главе с Меркель получили поддержку 32,9 процента, социал-демократы - 20,5, "АдГ" - 12,6, либералы - 10,7, "Левые" - 9,2, "Зеленые" - 8,9 процента.

Опросы ZDF показывают несколько иную картину: там социал-демократы на 1 процентный пункт опережают христианских демократов: 26 процентов против 25-ти. У "Зеленых", согласно этим данным, 14,5 процента, у СвДП - 12, у "Альтернативы" - 10, у "Левых" - те же 5 процентов.