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26.09.2021 19:02
Рубрика: Общество

Коронавирус мороза не боится

Выявлена связь между SARS-CoV-2 и холодовой цепью
Текст: Ван Сяоюй
Российская газета - Спецвыпуск № 220(8571)
Китайские исследователи призывают к глобальному сотрудничеству для лучшего понимания путей распространения SARS-CoV-2 через холодовые цепи. Первая фаза организованных ВОЗ исследований была завершена в Китае в феврале и определила теорию холодовой цепи как возможное объяснение распространения вируса среди населения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Индустрия холодовой цепи по своей природе охватывает весь земной шар, - заявил 27 августа Лю Цзюнь, профессор Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. - Поскольку мы видим большое количество научно обоснованных доказательств, указывающих на распространение вируса через холодовые цепи, считаем, что следующий этап работы по отслеживанию происхождения вируса должен включать согласованные исследования холодовой цепи во всем мире".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По его словам, китайские ученые будут продолжать уделять внимание продуктам холодовой цепи, которые прибыли в Ухань, провинция Хубэй, за четыре месяца до того, как вирус появился в городе в конце 2019 года. Он считает, что для исследований жизненно важен механизм отслеживания международных перемещений продуктов холодовой цепи.

"Например, когда страна сообщает о положительных результатах проверки продуктов или упаковок холодовой цепи или обнаруживает возможное распространение вируса, этот механизм может сыграть важную роль и облегчить исследования эпидемической ситуации в регионах, экспортирующих эти продукты, или может помочь выявить вероятность потенциальной передачи вируса при трансграничных перевозках", - считает Лю Цзюнь.

По его словам, эта система не только укрепит усилия по отслеживанию происхождения вируса, но и способствует оптимизации стратегии приостановки распространения вируса или его новых штаммов. Лю Цзюнь также выступает за совместные лабораторные исследования для моделирования и оценки способности вируса выживать и заражать людей при доставке замороженных продуктов.

Новый коронавирус может переноситься продуктами или упаковками на большие расстояния

По словам экспертов, существует значительный объем научных данных - от эпидемиологической информации до геномной структуры, - которые демонстрируют, что вирус может перемещаться на большие расстояния и оставаться заразным.

Фото: Константин Морозов/РИА Новости
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Ма Хуэйлай, заместитель руководителя центра последипломного образования и обучения при Центре по контролю и профилактике заболеваний Китая, сказала, что после того, как первая внутренняя волна эпидемии, поразившая Хубэй, была взята под контроль, вспышки в Пекине и провинциях Ляонин и Шаньдун оказались связаны с рынком холодовой цепи или заводами по переработке морепродуктов.

При исследовании инфекции COVID-19 в Циндао (провинция Шаньдун) в октябре живой вирус был обнаружен на внешней упаковке продуктов холодовой цепи, которыми занимались два инфицированных портовых рабочих. Секвенирование генома вирусного штамма, который их заразил, показало, что он почти идентичен штамму, обнаруженному на замороженных продуктах. "Цепочка доказательств в этом случае почти завершена, что дает надежную поддержку гипотезе, что новый коронавирус может переноситься продуктами холодовой цепи или упаковками на большие расстояния и вызывать новые местные вспышки", - сказала Ма.

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