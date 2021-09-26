По данным Государственной администрации по регулированию рынка, в последние годы рыночные субъекты Китая зарегистрировали быстрый рост: их общее число увеличилось с 55 миллионов в 2012 году до 146 миллионов в конце июля этого года.

Количество компаний увеличилось более чем в три раза - до 46 миллионов, а число самозанятых составило 98 миллионов, что примерно в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Этот процесс развивается благодаря устойчивому долгосрочному росту экономики Китая и его обширного рынка, постоянной оптимизации бизнес-среды в стране и упорному труду предпринимателей и сотрудников.