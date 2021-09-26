В Кремле заявили о готовности "Газпрома" к увеличению поставок в Европу

"Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Напомним, что цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Так, стоимость газа на спотовых площадках в Европе ранее побила исторический рекорд, в пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.

Комментируя эту тему, Песков обратил внимание на сложности с закачкой газа в подземные хранилища в Европе. Он напомнил, что существует технологическая скорость, которая не позволяет заполнить подземные хранилища за несколько дней, "просто открыв вентиль на полную".

К этим сложностям, по его словам, привел тот факт, что "на побережье на океанском Европа понастроила огромное количество хабов, заводов по сжижению, разжижению". Как полагали в Евросоюзе, конкуренция на рынке сжиженного газа приведет к тому, что цена серьезно упадет, отметил Песков. Но в результате, наоборот, возникли многочисленные трудности, которые привели к тому, что в Европе не успели закачать газ в подземные хранилища.

"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно. "Газпром" готов", - подчеркнул представитель Кремля. Он заверил, что компания заинтересована в том, чтобы заключать контракты на дальнейшую поставку "голубого топлива". Песков напомнил, что потребители этой продукции в Европе - главные партнеры России. И претензий ни у кого из них не было, ведь "Газпром", подчеркнул пресс-секретарь, полностью выполняет свои обязательства.

Кроме того, он прокомментировал требование старшего советника Госдепа США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна к России увеличить транзит газа через Украину. Дмитрий Песков назвал это заявление "пропагандой со знаком минус".