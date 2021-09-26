Новости

В Кремле заявили о готовности "Газпрома" к увеличению поставок в Европу 15:21
Путин встретится с Мишустиным и проведет Совбез 15:13
Песков назвал "глупостью" возможные новые санкции США против россиян 15:13
В Москве ТЦ "Метрополис" могут закрыть из-за "подбородочников" 15:09
Песков назвал препятствие для встречи Путина с Зеленским 14:58
"Метрополису" грозит закрытие на 90 суток за нарушение масочного режима 14:53
Песков рассказал об отношении Путина к выборам в Госдуму 14:42
Талибы в провинции Гильменд запретили делать прически и подстригать бороды 14:33
В Москве вооруженный водитель Mercedes скрылся от полиции 14:22
Поваленные деревья и ДТП: На Кемерово обрушился первый снегопад 14:11
Лашет нарушил тайну голосования на избирательном участке 13:51
В Краснодаре экстренно приземлился самолет, в который ударила молния 13:44
В Подмосковье семья погибла от отравления грибами 13:43
Видео: Спасатели выдвинулись на Эльбрус за телами альпинистов 13:31
В Вуппертале приостановили голосование из-за бомбы Второй мировой войны 13:08
Умер основатель и вокалист группы Status Quo Алан Ланкастер 13:01
На выборах в Берлине за порядком следят почти две тысячи полицейских 13:00
Защита остановила энергоблок Калининской АЭС 12:59
Названы лучшие города для построения карьеры в России 12:36
Более 650 жителей Северной Осетии записались в солдаты-контрактники 12:29
В Крыму оценили вероятность силового захвата Крыма Украиной 12:28
Умер экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец 12:10
Карасев назначен главным арбитром матча "Порту" - "Ливерпуль" 12:04
Нарышкин: Россия готова к усилению НАТО в киберсфере 11:48
Глава СВР назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении COVID 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
26.09.2021 15:09
Рубрика: Общество

В Москве ТЦ "Метрополис" могут закрыть из-за "подбородочников"

Текст: Сергей Бабкин

Проверка масочного режима в столичном ТЦ "Метрополис" выявила массовые нарушения.

Фото: Александр Корольков/РГ
Инфекционист предупредил о новых свойствах коронавируса

Многие гости носили маски на подбородках, однако их все равно обслуживали, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций города Москвы Андрей Поплавский.

На эти нарушения проверяющие наткнулись во время посещения торгового центра на Ленинградском шоссе. По оценкам ОАТИ, администрация ТЦ не смогла повлиять на "подбородочников", им продавали товары.

По этим фактам составлен административный протокол. Теперь владельцам ТЦ грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 дней.

Общество Здоровье Власть Безопасность Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Встреча президента с лидерами прошедших в Госдуму партий. Главное
Глава СВР назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении COVID
На место крушения Ан-26 под Хабаровском прибыли специалисты МАК
Лавров: Мали обратилась к российской ЧВК для помощи в борьбе с терроризмом
Вильфанд пообещал "золотую осень" жителям центра европейской части России
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году