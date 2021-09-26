В парке "Патриот" финишировал велопробег в честь 80-летия битвы под Москвой

В воскресенье, 26 сентября в парке "Патриот" финишировал велопробег, приуроченный к 80-летию битвы под Москвой. В память об участниках этого важнейшего сражения Великой Отечественной войны участники велопробега двумя группами проехали вокруг столицы в общей сложности более тысячи километров.

Организовали этот своеобразный марафон памяти руководители РЖД и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. Старт велопробега состоялся 21 сентября в городе Коломне на территории научно- исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава. Две группы участников велопробега почти неделю огибали Москву по северному (Коломна - Александров - Дмитров - парк "Патриот") и южному (Коломна - Тула - Калуга - парк "Патриот") маршрутам. Этот путь как бы символизировал транспортное кольцо, часть которого была построена в годы Великой Отечественной войны.

Организаторы велопробега позаботились о том, чтобы у его участников были хорошие условия для отдыха в промежутках между заездами. Так, ночь перед финишем они провели в купейных и спальных вагонах. А завтракали в кафе на платформе "Army" в ретро-поезде.