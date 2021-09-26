В парламенте Исландии впервые большинство составят женщины

По итогам парламентских выборов в Исландии женщины получили 33 из 63 мест, сообщает 26 сентября исландский новостной портал RTE. Это рекорд для Европы, пока что ни в одной другой европейской стране, согласно статистике Всемирного банка, женщины не получали более 47 процентов депутатских мест (47 процентов они имеют в Швеции).

При этом Исландия, в отличие от некоторых стран, не вводила квот по количеству женщин в законодательном собрании, несмотря на давние традиции равенства полов (закон о равной оплате труда для мужчин и женщин был принят там, например, в 1961 году).

Что интересно, некоторые страны мира вне европейского пространства в последние годы получили преобладание женщин в парламентах, согласно данным Межпарламентского союза (Inter-Parliamentary Union). Например, в Руанде 61 процент депутатских мест принадлежит женщинам, на Кубе - 53 процента, в Никарагуа - 51 процент, в Мексике и ОАЭ - по 50 процентов.