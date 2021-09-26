В ПФР напомнили о праве на выплаты по уходу за пожилыми людьми

Отмечается, что компенсация назначается с месяца обращения в клиентскую службу Пенсионного фонда. Выплаты производятся пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией. Кроме того, тому, кто ухаживает за пенсионером, начисляются пенсионные коэффициенты, а период ухода включается в стаж.

"Тот, кто будет ухаживать за престарелым, не должен официально работать, получать пенсию, социальные доплаты, а также не состоять в Центре занятости в качестве безработного (не получать пособие по безработице)", - подчеркнули в ПФР.

Оформить компенсационную выплату по уходу можно без визита в Пенсионный фонд, подав заявления в электронном виде. "Ухаживающий подает заявление "о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином". Пенсионер подает заявление "о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином", - уточнили в Пенсионном фонде.

Кстати, предоставлять справки, подтверждающие факт отсутствия работы или пособия по безработице, больше не нужно. Все необходимые сведения ПФР запрашивает самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия.