В Подмосковье прошел Х Елизаветинский крестный ход

Обитатели гламурной Рублевки в воскресенье стали свидетелями необычного праздника и Елизаветинского крестного хода, организованного по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", который проходит уже в десятый раз при любой погоде. Нынешний приурочен к 130-летию присоединения к православию Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой и 130-летию назначения ее супруга Великого Князя Сергея Александровича Московским генерал-губернатором.

Именно в подмосковное имение "Ильинское-Усово" супруги прибыли после венчания в 1884 году. В 1891 году Елизавета Федоровна приняла православие, став молитвенницей за новую родину - Россию.

- Переход в православие гессенской принцессы был непростым, потому что протестантские корни семейства были известны во всем мире, этот род происходит от Елизаветы Тюрингенской, которая была прославлена в лике святых еще в XII веке, память этой святой почиталась в семье, - рассказала глава фонда ЕСПО Анна Громова. - Переход в православие не был для нее обязательным. Это было обязательно для наследников престола. Ее привлекли в православии не красота служб и благоговейные песнопения, а то, что это был самый краткий путь к спасению. Она умоляла отца благословить ее, но он был непреклонен. И только бабушка, английская королева Виктория, написала, что хорошо быть с мужем одной веры.

Святое крещение - это только врата, после которых надо пройти путь деяния, милосердия, благотворительности, страданий. Этот путь Елизавета Федоровна прошла достойно. Ныне святая преподобномученица Елизавета Федоровна смотрит на нас с иконостасов русских церквей и с портала Вестминстерского собора в Лондоне, где ее статуя стоит среди девяти святых, канонизированных англиканской церковью. Причем, по времени - она из самых близких к нам святых.

...В Ильинском Сергей Александрович и Елизавета Федоровна проводили лето, а к осени всем домом, на плотах переплывая Москву-реку, перебирались в Усово. По историческому маршруту от Ильинского до Усова и прошел крестный ход.

В столице Сергей Александрович и Елизавета Федоровна с 1891 года проживали в генерал-губернаторском доме на Тверской, 13. На посту Московского генерал-губернатора Великий Князь поднял Москву на новый исторический уровень, она обрела европейский музейный размах - началось строительство Московской городской думы, проведена реконструкция Большого театра, положено основание Музею изящных искусств имени Императора Александра III (ныне ГМИИ им А.С. Пушкина), построено новое здание Московской консерватории.

4 февраля 2005 года Великий Князь был убит бомбой эсера Каляева у стен Кремля. Великая Княгиня покинула свет, основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, заменила супруга на посту председателя Императорского православного палестинского общества, возглавила московское отделение Красного Креста. 18 июля 1918 года большевики ее и ее близких сбросили в шахту под Алапаевском, откуда ее прах был поднят Белой армией и доставлен через Китай в Иерусалим.

Крестный ход собрал много молодежи, сестер милосердия, приехавших из Алапаевска, Казани, Перми, Иерусалима и решивших посвятить свою жизнь идеалам святости. Всем раздали дождевики, но когда на передвижной звоннице ударили в колокола, выглянуло солнце.

- Люди пришли сюда не за сосисками, как в магазин, а ответить на вопросы "где мы", "что с нами будет", - рассказала Ольга Чистякова. - В молитвах мы просим о благоденствии российского государства, о здоровье людей, которые здесь живут.

Крестоходцы прошли мимо здания Родильного приюта, выстроенного в 1892 году Великим князем Сергием Александровичем, мимо Лазарета, открытого княгиней в 1905 года для раненых воинов Русско-японской и Первой мировой войн. Затем все спустились к Москве-реке и прошли по заливному лугу еще с километр. Тут и пошла переправа с одного высокого берега на другой.

- Владимир Путин выступил со специальным заявлением о сохранении исторической памяти, назвав ее элементом национальной безопасности,- подытожила Анна Громова. - Сохранять историческую память лучше всего через музеи - в исторических зданиях ощущается дух эпохи.

Скоро здесь будет создан масштабный музейный кластер. В конце 2021 года в Усово, в историческом здании школы императрицы Марии Александровны будет создан Музей школы и детства, в ильинском в здании Лазарета - Музей Российского общества Красного Креста и Августейших владельцев Императорского имения "Ильинское-Усово", в здании Родильного приюта - первый в России Музей материнства и младенчества. Будущий музейный комплекс войдет в федеральный историко-культурный "Императорский маршрут", который охватывает уже 22 региона России.

Завершился крестный ход благотворительной акцией "Белый цветок", которая впервые прошла в Подмосковье. Гостям предлагались поделки учащихся воскресных школ, книги, картины, вырученные деньги от которых пойдут тяжелобольным детям Подмосковья.

Идея проведения "Белого цветка" принадлежит Международному обществу Красного Креста. Чтобы справиться с эпидемией туберкулеза, сто лет назад на улицах городов за благотворительные пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов. Эту инициативу поддержала царская семья. И теперь это благородное дело возрождено в России.

Заработала полевая кухня, заиграл духовой оркестр. Паломники посетили выставку Фонда ЕСПО "Врачеватели душ и телес", прошел концерт "Вместе с квартетом" под руководством заслуженного артиста России Владимира Бальшина.