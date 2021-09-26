Эксперты проверяют состояние здоровья большой панды в Эбяне, провинция Сычуань.

Специалисты провели медицинский осмотр и оказали первую помощь панде на месте. Фото: Чжан Вэньвэнь / для China daily

Фото сделано 5 сентября. 4 сентября панда покинула лес и вышла в поле. Ветеринары нашли ее на следующий день.

Осмотр показал, что, судя по износу зубов, животному более 18 лет - для дикой панды это очень почтенный возраст. Ее отправили на лечение, за ней нужен тщательный уход, так как панда страдает возрастными заболеваниями и плохо видит.