В Роспотребнадзоре рассказали, чего ждать от мутаций коронавируса

Штамм коронавируса "Дельта", циркулирующий в России, практически полностью вытеснил все остальные, сообщили в Роспотребнадзоре, пишет ТАСС.

Сегодня практически во всех случаях на территории нашей страны выявляется "дельта" или ее "производные", говорит руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Причем новые изменения в РНК не делают этот штамм более заразным.

По словам эксперта, "дельта" вытеснила все другие геноварианты коронавируса, не только в России, а по всему миру, в том числе - более агрессивный штамм "мю". Ранее он доминировал в Южной Америке.

"Сегодня штаммы "лямбда" и "йота" также вызывают обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения, у них есть свои ключевые мутации в геноме, которые придают им новые, "удачные" для вируса свойства. Но, по-видимому, их все-таки недостаточно, чтобы побороть "дельту"", - подчеркнул Хафизов.

По его словам, сегодня в России и во всем мире нет штаммов, представляющих большую для людей опасность, чем "дельта". При этом, по результатам модельных исследований, выполненных зарубежными учеными, сама "дельта" уже практически исчерпала свой потенциал. И уже не стоит ожидать от нее чего-то более страшного.