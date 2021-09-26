В России предложили убрать ответственность за ввоз и продажу ряда лекарств

Минздрав предлагает смягчить некоторые нормы, предусматривающие ответственность за ввоз и продажу определенных лекарственных препаратов.

Законопроекты "О внесении изменения в статью 238.1 Уголовного кодекса" и "О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", предполагающие упразднение ответственности за ввоз в Россию и продажу ряда медицинских изделий и лекарственных препаратов, представлены на общественное обсуждение. Речь идет о тех изделиях и препаратах, которые не производятся в России, но при этом не угрожают жизни и здоровью людей.

В чем важность данных инициатив? "Стоит отметить, что Россия в последние годы ввела ряд жестких ограничений по импорту иностранной медико-фармацевтической продукции. Некоторые лекарства, не зарегистрированные в РФ, но жизненно необходимые определенным больным, найти в нашей стране невозможно. Они не производятся, аналогов их нет. Принятие поправок позволит предпринимателям ввозить и продавать лекарственные препараты и изделия, российские аналоги которых отсутствуют. Это очень большой плюс, поскольку, возможно, принятие законопроекта спасет чьи-то жизни или улучшит чье-то состояние здоровья", - пояснил "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

Он отметил, что если поправки будут приняты, то предприниматели и физические лица смогут не бояться уголовной и административной ответственности за ввоз данных лекарственных препаратов, их продажу в Российской Федерации. Улучшится и ситуация на фармацевтическом рынке за счет появления новых препаратов. "В то же время, если говорить о правовых аспектах законопроектов, то правоохранительные органы, благодаря более четким формулировкам, смогут действовать эффективно, принимать обоснованные процессуальные решения", - добавил юрист.