В России предложили убрать ответственность за ввоз и продажу ряда лекарств

Новости

Стерлинг снялся с боя против россиянина Яна за титул чемпиона UFC 01:37
Усик победил Джошуа и завоевал четыре титула чемпиона мира в тяжелом весе 01:26
Журнал "Родина" стал лауреатом Беляевской премии 00:40
Стали известны подробности отдыха Путина и Шойгу в тайге 00:38
Газизов поздравил "Спартак" и болельщиков с победой над "Уфой" 25.09.2021
Лавров разъяснил угрозу американского "саммита демократий" 25.09.2021
Зелимхан Бакаев: Только мы виноваты в такой реакции трибун 25.09.2021
Дефицит бумаги грозит кризисом розничной торговле США 25.09.2021
Экс-арбитры Хусаинов и Федотов раскритиковали пенальти на Дзюбе 25.09.2021
Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Москве 25.09.2021
Нурмагомедов поддержал Усика перед боем с Джошуа 25.09.2021
Лавров пояснил позицию России в отношении западных санкций 25.09.2021
Российский бизнес во время пандемии сократил расходы 25.09.2021
Лавров подтвердил проведение переговоров по стратегической стабильности 25.09.2021
Вирусолог объяснил, почему нет четвертой волны коронавируса 25.09.2021
Лавров призвал талибов к цивилизованному поведению 25.09.2021
Путин заверил всех избранных губернаторов в поддержке 25.09.2021
Путин объяснил итоги голосования на выборах в Чечне 25.09.2021
В ЕР заверили, что все фракции Госдумы получат посты в комитетах 25.09.2021
Путин призвал губернаторов уделять особое внимание вопросам занятости 25.09.2021
Аналитики рассказали, где найти высокооплачиваемую работу в производстве 25.09.2021
Сербия усилила боеготовность на административной границе с Косово 25.09.2021
Путин предложил провести в РФ еще один ЧМ по футболу 25.09.2021
Путин прокомментировал сомнения в системе онлайн-голосования на выборах 25.09.2021
Путин: В вопросе введения прогрессивной шкалы НДФЛ нужно действовать аккуратно 25.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
26.09.2021 01:00
Рубрика: Экономика

В России предложили убрать ответственность за ввоз и продажу ряда лекарств

Текст: Ольга Игнатова
Минздрав предлагает смягчить некоторые нормы, предусматривающие ответственность за ввоз и продажу определенных лекарственных препаратов.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Законопроекты "О внесении изменения в статью 238.1 Уголовного кодекса" и "О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", предполагающие упразднение ответственности за ввоз в Россию и продажу ряда медицинских изделий и лекарственных препаратов, представлены на общественное обсуждение. Речь идет о тех изделиях и препаратах, которые не производятся в России, но при этом не угрожают жизни и здоровью людей.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Россиян известят о праве на льготные лекарства на портале госуслуг

В чем важность данных инициатив? "Стоит отметить, что Россия в последние годы ввела ряд жестких ограничений по импорту иностранной медико-фармацевтической продукции. Некоторые лекарства, не зарегистрированные в РФ, но жизненно необходимые определенным больным, найти в нашей стране невозможно. Они не производятся, аналогов их нет. Принятие поправок позволит предпринимателям ввозить и продавать лекарственные препараты и изделия, российские аналоги которых отсутствуют. Это очень большой плюс, поскольку, возможно, принятие законопроекта спасет чьи-то жизни или улучшит чье-то состояние здоровья", - пояснил "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

Он отметил, что если поправки будут приняты, то предприниматели и физические лица смогут не бояться уголовной и административной ответственности за ввоз данных лекарственных препаратов, их продажу в Российской Федерации. Улучшится и ситуация на фармацевтическом рынке за счет появления новых препаратов. "В то же время, если говорить о правовых аспектах законопроектов, то правоохранительные органы, благодаря более четким формулировкам, смогут действовать эффективно, принимать обоснованные процессуальные решения", - добавил юрист.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Право Уголовное право Власть Право Административное право Правительство Минздрав Все о перечнях лекарств

Главное сегодня

Список избранных депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва
Найдены бортовые самописцы разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
В Москве при нападении в "Магните" ранены два человека
Названа причина столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре
Министр транспорта Крыма ушел в отставку
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить