В России растет популярность готовых блюд

Продажи готовой еды стремительно выросли в пандемию, и тренд только укрепляется. Если раньше россияне из всей готовой еды употребляли разве что пельмени и сухие готовые блюда, то сейчас мы все чаще заказываем на дом охлажденную еду и все больше обращаем внимание на готовую ресторанную еду.

Среднее потребление готовых блюд в странах Западной Европы и Северной Америки колеблется от 13 до 20 кг в год, а в России - лишь 5 кг в год на душу населения. Такие данные привели представители международной исследовательской компании Euromonitor International на выставке World Food. При этом если в мире на замороженные блюда приходится около 30%, в России эта доля достигает 88%. Это пельмени, вареники и блинчики. На втором месте сухие готовые блюда. Причины в привлекательных ценах и удобстве приготовления (например, в поездах). Но рынок охлажденных блюд в России стремительно растет - доказательством тому служит развитие формата dark kitchen (кухня, работающая только на доставку), сервисов по доставке готовой еды.

По данным агрегатора доставки еды Chibbis.ru, средний чек на доставку еды вырос на 12% за год: в феврале 2020 года средний чек составлял 863 рубля, в августе 2021 года - 971 рубль. Данные были собраны по более 4 тыс. ресторанов в 149 городах России. Частично такой рост объясняется ростом цен на продукты. Кроме того, очевидно влияние ограничений, связанных с ковидом - в карантин рестораторы отмечали пик заказов. При этом, несмотря на ослабление антиковидных мер, средний чек доставки еды не снижается. То есть горожане привыкли пользоваться сервисом доставки еды, и рынок продолжает расти.

Развитие технологий, услуг доставки, онлайн-продаж привели к тому, что потребители привыкли есть там, где удобно. А пандемия только усилила этот тренд. При закрытых ресторанах и кафе, а также ограниченных возможностях перемещения еда стала одним из развлечений дома, полем для экспериментов. Но увлечение приготовлением пищи дома быстро прошло, уступив место покупке уже готовых блюд. Урбанизация и изменение рынка труда приводит к тому, что время становится очень ценным ресурсом. Это является предпосылкой для роста категории готовых блюд. Также растет запрос на качество и разнообразие еды. Сейчас рынок готовых блюд предлагает бесконечное количество блюд на любой вкус, диеты и философские взгляды.

По данным Euromonitor, мировой рынок готовых блюд составляет 135 млрд долларов. В пандемию рынок вырос на 10% вместо 5% в год на протяжении пяти лет перед этим. Важную роль сыграло развитие онлайн-продаж, которые за год выросли более чем на 60% в мире.

Благодаря сохранению сложившихся за пандемию потребительских привычек (удаленная работа, развитие онлайн-торговли, выход на рынок новых игроков), получили развитие наборы продуктов с рецептами (наборы для ужина). На мировом рынке наибольший рост за последние пять лет и особенно во время пандемии продемонстрировали именно они (более чем в полтора раза за пять лет). Но размер рынка остается небольшим - в общей структуре готовых блюд лишь 8%.

Основным драйвером российского рынка готовых блюд является интерес крупных ретейлеров к нему и развитие собственных торговых марок. Сегмент готовых блюд становится одним из стратегических направлений многих ретейлеров. Например, "Перекресток" пытается составить конкуренцию Яндекс.Еде и Delivery Club по доставке готовой еды. X5 купила компанию "Много лосося", работающую по системе dark kitchen. Также Х5 готовится запустить проект с Elementaree, чтобы открыть для себя новую категорию продуктов с рецептами. "Перекресток" с "Новиков групп" запустили производство премиальной линейки готовых продуктов при участии известных шеф-поваров. Аналогичному примеру последовали и в "Азбуке вкуса": в 2021 году они запустили линейку готовых блюд ресторанного качества - разработкой рецептов занялся бренд-шеф сети, ранее работавший с известными мировыми шеф-поварами. Готовая еда и полуфабрикаты уже приносят "Азбуке вкуса" около 20% выручки. "ВкусВилл" также в этом году запустил собственное производство и доставку более 60 готовых блюд. "Утконос" в этом году запустил линейку готовой еды "Пойду Поем": только за первый месяц продажи достигли 11% в категории готовой кулинарии ретейлера. Компания планирует увеличить этот показатель до 20%. "Лента" тоже запустила свой бренд кулинарии, "Магнит" планирует это сделать в ближайшее время.

Граница между ретейлерами и общепитом продолжит стираться: сети будут активнее сотрудничать с ресторанами, рестораны - со службами доставки, а последние с теми и другими. Перспективы роста сегмента готовой еды в России огромный, считают эксперты.