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Рубрика: Экономика

В России растет популярность готовых блюд

Текст: Татьяна Карабут
Продажи готовой еды стремительно выросли в пандемию, и тренд только укрепляется. Если раньше россияне из всей готовой еды употребляли разве что пельмени и сухие готовые блюда, то сейчас мы все чаще заказываем на дом охлажденную еду и все больше обращаем внимание на готовую ресторанную еду.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Среднее потребление готовых блюд в странах Западной Европы и Северной Америки колеблется от 13 до 20 кг в год, а в России - лишь 5 кг в год на душу населения. Такие данные привели представители международной исследовательской компании Euromonitor International на выставке World Food. При этом если в мире на замороженные блюда приходится около 30%, в России эта доля достигает 88%. Это пельмени, вареники и блинчики. На втором месте сухие готовые блюда. Причины в привлекательных ценах и удобстве приготовления (например, в поездах). Но рынок охлажденных блюд в России стремительно растет - доказательством тому служит развитие формата dark kitchen (кухня, работающая только на доставку), сервисов по доставке готовой еды.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По данным агрегатора доставки еды Chibbis.ru, средний чек на доставку еды вырос на 12% за год: в феврале 2020 года средний чек составлял 863 рубля, в августе 2021 года - 971 рубль. Данные были собраны по более 4 тыс. ресторанов в 149 городах России. Частично такой рост объясняется ростом цен на продукты. Кроме того, очевидно влияние ограничений, связанных с ковидом - в карантин рестораторы отмечали пик заказов. При этом, несмотря на ослабление антиковидных мер, средний чек доставки еды не снижается. То есть горожане привыкли пользоваться сервисом доставки еды, и рынок продолжает расти.

Развитие технологий, услуг доставки, онлайн-продаж привели к тому, что потребители привыкли есть там, где удобно. А пандемия только усилила этот тренд. При закрытых ресторанах и кафе, а также ограниченных возможностях перемещения еда стала одним из развлечений дома, полем для экспериментов. Но увлечение приготовлением пищи дома быстро прошло, уступив место покупке уже готовых блюд. Урбанизация и изменение рынка труда приводит к тому, что время становится очень ценным ресурсом. Это является предпосылкой для роста категории готовых блюд. Также растет запрос на качество и разнообразие еды. Сейчас рынок готовых блюд предлагает бесконечное количество блюд на любой вкус, диеты и философские взгляды.

По данным Euromonitor, мировой рынок готовых блюд составляет 135 млрд долларов. В пандемию рынок вырос на 10% вместо 5% в год на протяжении пяти лет перед этим. Важную роль сыграло развитие онлайн-продаж, которые за год выросли более чем на 60% в мире.

Благодаря сохранению сложившихся за пандемию потребительских привычек (удаленная работа, развитие онлайн-торговли, выход на рынок новых игроков), получили развитие наборы продуктов с рецептами (наборы для ужина). На мировом рынке наибольший рост за последние пять лет и особенно во время пандемии продемонстрировали именно они (более чем в полтора раза за пять лет). Но размер рынка остается небольшим - в общей структуре готовых блюд лишь 8%.

Фото: Сергей Куксин
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Основным драйвером российского рынка готовых блюд является интерес крупных ретейлеров к нему и развитие собственных торговых марок. Сегмент готовых блюд становится одним из стратегических направлений многих ретейлеров. Например, "Перекресток" пытается составить конкуренцию Яндекс.Еде и Delivery Club по доставке готовой еды. X5 купила компанию "Много лосося", работающую по системе dark kitchen. Также Х5 готовится запустить проект с Elementaree, чтобы открыть для себя новую категорию продуктов с рецептами. "Перекресток" с "Новиков групп" запустили производство премиальной линейки готовых продуктов при участии известных шеф-поваров. Аналогичному примеру последовали и в "Азбуке вкуса": в 2021 году они запустили линейку готовых блюд ресторанного качества - разработкой рецептов занялся бренд-шеф сети, ранее работавший с известными мировыми шеф-поварами. Готовая еда и полуфабрикаты уже приносят "Азбуке вкуса" около 20% выручки. "ВкусВилл" также в этом году запустил собственное производство и доставку более 60 готовых блюд. "Утконос" в этом году запустил линейку готовой еды "Пойду Поем": только за первый месяц продажи достигли 11% в категории готовой кулинарии ретейлера. Компания планирует увеличить этот показатель до 20%. "Лента" тоже запустила свой бренд кулинарии, "Магнит" планирует это сделать в ближайшее время.

Граница между ретейлерами и общепитом продолжит стираться: сети будут активнее сотрудничать с ресторанами, рестораны - со службами доставки, а последние с теми и другими. Перспективы роста сегмента готовой еды в России огромный, считают эксперты.

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