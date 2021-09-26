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26.09.2021 05:41
Рубрика: В мире

В штате Монтана три человека погибли при сходе поезда с рельсов

Фото: REUTERS/JACOB CORDEIRO Фото: REUTERS/JACOB CORDEIRO
Фото: REUTERS/JACOB CORDEIRO

Поезд Empire Builder 7/27, курсирующий между Сиэтлом (штат Вашингтон) и Чикаго (Иллинойс), сошел с рельсов в округе Либерти в штате Монтана. Инцидент произошел в субботу, примерно в 16:00, около населенного пункта Джоплин.

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По предварительной информации, в поезде находились 147 пассажиров и 13 членов поездной бригады. В результате ЧП погибли три человека. Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на заявления окружного шерифа и железнодорожной компании Amtrak, которой принадлежит поезд.

Сейчас на месте работают спасательные службы, они эвакуируют пострадавших пассажиров. По данным газеты The New York Times, ранения получили не менее 50 человек, пишет ТАСС.

Пока о причинах схода поезда ничего не сообщается.

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