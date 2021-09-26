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26.09.2021 13:08
Рубрика: В мире

В Вуппертале приостановили голосование из-за бомбы Второй мировой войны

Текст: Екатерина Забродина

В одном из районов немецкого города Вупперталь (земля Северный Рейн - Вестфалия) в воскресенье пришлось приостановить голосование на выборах в бундестаг из-за внезапно обнаруженной... бомбы времен Второй мировой войны. Об этом происшествии сообщает Spiegel online.

Фото: FOCKE STRANGMANN/EPA
В Германии началось голосование на выборах в бундестаг

По словам пресс-секретаря мэрии, в 500 метрах от бомбы в жилом квартале находятся целых пять избирательных участков. Поэтому граждан попросили временно туда не приходить и вообще оставаться дома, пока взрывное устройство не обезвредят.

А в Берлине с утра пораньше к выборам пришлось подключать пожарных - в здании студенческой столовой, где разместились участки 102 и 106, заклинило входную дверь с электронной системой запирания. Из-за этого туда не разу смогли войти сотрудники комиссии и сами избиратели. "Нам пришлось вызвать пожарную бригаду, чтобы она открыла помещение с помощью аварийного ключа", - рассказал сотрудник комиссии агентству dpa.

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