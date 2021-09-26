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26.09.2021 19:14
Рубрика: В мире

Валюта свободно течет

В зоне свободной торговли налажено трансграничное финансирование
Текст: Юань Шэнгао
Российская газета - Спецвыпуск № 220(8571)
В Харбинском подрайоне Китайской (Хэйлунцзян) экспериментальной зоны свободной торговли налажено практическое сотрудничество с Россией в финансовом секторе, в том числе в сфере трансграничного финансирования, сказал официальный представитель региона.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В декабре 2020 года Банк Харбина открыл центр расчетного обслуживания для России в Харбинском подрайоне. Центр запустил "зеленые" каналы для расчетов, запустив систему самообслуживания по обмену рубля, которая предлагает трейдерам из России трансграничные финансовые услуги. Они включают в себя покупку и продажу валюты, проведение торговых операций за рубежом и на территории страны, транзакции внутри и вне налоговой юрисдикции КНР, а также сотрудничество с коммерческими и инвестиционными банками.

Фото: Хоу Цинбинь / для China Daily
Индустриальный парк в Харбине станет центром сотрудничества Китая с РФ

В этом году Банк Харбина получил сертификат участия в системе трансграничных межбанковских платежей. Ожидается, что банк станет основной базой для международных расчетов в юанях для российских банков и предприятий.

"Нам повезло оказаться здесь, - говорит У Фэн, менеджер лесопромышленной компании Xinchun из провинции Хэйлунцзян, которая торгует с Россией. - У нас есть филиал в России, мы открыли нерезидентский счет в центре расчетных услуг Банка Харбина и начали работу в июле. Через этот счет мы можем обрабатывать платежи с внутренними торговыми партнерами, которые могут получить средства буквально за 20 минут".

"Счет нерезидента экономит более 50 процентов стоимости обменных расчетов, помогает управлять нашим внутренним и зарубежным капиталом, а также обеспечивает безопасность и эффективность", - говорит У.

По официальным данным, после заключения первой сделки по обмену счетов нерезидентов открыли счета более 10 предприятий-нерезидентов.

"Создание расчетного центра способствует качественному развитию экономического и финансового сотрудничества с Россией, - рассказывает Се Лиънин, генеральный менеджер центра финансовых услуг в Новом районе Харбина, где расположен Харбинский подрайон зоны свободной торговли провинции Хэйлунцзян. - Это важный шаг для усиления роли Хэйлунцзяна в финансовом сотрудничестве с Россией".

Кроме того, в подрайоне Харбина появился финансовый союз Китая и России. Альянс, основанный в 2015 году, является первой неправительственной платформой для финансового сотрудничества, запущенной Банком Харбина и российским Сбербанком. К сегодняшнему дню он привлек уже 73 члена, включая банки, трасты и фонды. По официальным данным, его члены осуществили более 20 совместных проектов в области трансграничного финансирования.

Банк Харбина сообщил, что его платформа онлайн-платежей имеет доступ к таким российским платежным инструментам, как MIR, Wallet One и Yandex.

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