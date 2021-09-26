Вильфанд: Жителей центра европейской части России ждет "золотая осень"

На следующей неделе антициклон принесет в центр европейской части России малооблачную погоду без осадков, придет "золотая осень". Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозам Росгидромета, с 27 сентября над регионом будет распространяться мощный, хорошо выраженный антициклон, отметил метеоролог. По его словам, в понедельник будет хоть и облачно, но с просветами и местами небольшой дождь. "Во вторник - облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще", - цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он отметил, что солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков. "Золотая осень" - это не теплая погода, это удовольствие от красок, подчеркнул Вильфанд, добавив, что на следующей неделе можно об этом говорить.

Он уточнил, что днем будет +10…+12 градусов, а ночью температура опустится до 0…+5. "О заморозках не говорим, но вероятность этого есть", - заявил Вильфанд.