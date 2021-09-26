Внешнеторговый оборот Китая в годовом исчислении за первые восемь месяцев этого года вырос на 23,7 процента - до 24,78 триллиона юаней (3,84 триллиона долларов).

Это произошло в основном благодаря растущему в мире спросу на продукцию с высокой добавленной стоимостью и трудоемкую продукцию. По мнению экспертов, внешняя торговля страны будет сохранять динамику в течение года, поскольку Китай расширяет свой импорт.

Зарубежный спрос на китайские товары, особенно с высокой добавленной стоимостью, будет оставаться высоким. Объем торговли с Россией за период с января по август достиг 576,07 миллиарда юаней, что на 19,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.