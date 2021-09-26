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26.09.2021 12:48
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как защитить глаза от сухости во время отопительного сезона

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за раннего похолодания в некоторых регионах России уже начался отопительный сезон. Пониженная влажность воздуха в помещениях из-за горячих батарей некомфортна для самочувствия: сохнут слизистые носа, губ, глаз, высыхает кожа рук и лица, возникают дерматиты. Офтальмолог Сергей Хомяков рассказал, что нужно делать в таких случаях.

Фото: iStock
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"Когда включают централизованное отопление, и радиаторы в квартирах начинают нагревать воздух, он становится сухим, относительная влажность падает до 10-20%, - поясняет врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Хомяков. - У людей, имеющих проблемы с липидной мантией кожи, вода быстрее испаряется и возникает сухость кожи и слизистых".

"В офтальмологии выделяют отдельную нозологическую форму - синдром сухого глаза. Она развивается на фоне внутренних причин, связанных с тем, что слезная пленка, которая покрывает всю глазную поверхность (роговицу, конъюнктиву), становится нестабильной, - поясняет Хомяков. - Время ее разрыва сокращается, и она быстро разрушается. Из-за этого снижаются защитные свойства глазной поверхности, поддерживается хроническое воспаление.

Глаз краснеет, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, ощущение царапания глаза веком, корочки и "слипшиеся глаза" по утрам. Такое состояние усугубляется при воздействии сухого воздуха. Чаще обнаружение синдрома сухого глаза мы отмечаем при начале отопительного сезона, когда в квартирах воздух становится сухим".

Похожее состояние развивается и на слизистой оболочке носа.

"Бокаловидные клетки продуцируют слизь неправильного состава, формируются корки в носу, затрудняется носовое дыхание. В ряде случаев начинаются кровотечения из зоны Киссельбаха. Губы высыхают и трескаются на фоне тех же причин", - поясняет эксперт.

Фото: iStock
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По его словам, обычно "сухой синдром" развивается у людей, имеющих метаболические нарушения. У абсолютно здорового человека при соблюдении правильного питьевого режима "сухой синдром" не развивается.

Для того, чтобы избежать сухости слизистых оболочек, нужно нормализовать микроклимат в помещении - температура 21 ºС, относительная влажность более 50%. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети.

Обычно микроклимат лучше в тех помещениях, где много домашних растений, а также если регулярно проводится влажная уборка. Но если этого не достаточно, для поддержания оптимальной влажности можно использовать увлажнители воздуха.

Также специалисты рекомендуют использовать увлажняющие спреи для носоглотки - с морской водой, для лица. Есть и специальные глазные капли, которые снимают эффект "сухого глаза", использовать их нужно по рекомендации офтальмолога.

Общество Здоровье

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