Врач рассказал о правильной вакцинации от гриппа и коронавируса

Всем, кто следит за своим здоровьем, важно сначала вакцинироваться от коронавируса, а потом после перерыва - от гриппа. Об этом "РГ" рассказал доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Андрей Продеус.

"Позиция врачей и, в частности, иммунологов, такова: сначала необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса, а затем - от гриппа", - подчеркнул Андрей Продеус.

По его оценке, именно вакцинация является одним из основных способов борьбы с пандемией.

Напомним, что в Москве развернуты пункты вакцинации от гриппа. Прививку рекомендуют делать перед началом сезона ОРВИ. По оценкам различных специалистов, оптимальный срок между прививками от коронавируса и гриппа - 30 дней.