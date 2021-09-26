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26.09.2021 15:23
Рубрика: Общество

Врач рассказал о правильной вакцинации от гриппа и коронавируса

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Всем, кто следит за своим здоровьем, важно сначала вакцинироваться от коронавируса, а потом после перерыва - от гриппа. Об этом "РГ" рассказал доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Андрей Продеус.

"Позиция врачей и, в частности, иммунологов, такова: сначала необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса, а затем - от гриппа", - подчеркнул Андрей Продеус.

По его оценке, именно вакцинация является одним из основных способов борьбы с пандемией.

Напомним, что в Москве развернуты пункты вакцинации от гриппа. Прививку рекомендуют делать перед началом сезона ОРВИ. По оценкам различных специалистов, оптимальный срок между прививками от коронавируса и гриппа - 30 дней.

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