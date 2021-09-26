Вышел новый трейлер четвертого сезона "Очень странных дел"

На официальном YouTube-канале шоу появился очередной ролик к четвертому сезону топового сериала "Очень странные дела".

Видео было представлено в рамках вчерашней масштабнейшей презентации сервиса Netflix "Тудум".

Ролик называется "Крил Хаус" и в нем создатели, естественно, продолжают заигрывать с темой жанрового ретро, проходящего через ОСД красной строкой. В этот раз здесь у нас хрестоматийный особняк с привидениями, шпаргалка-подсказка, могущая дать героям некоторые тревожные ответы.

Премьера сезона состоится в следующем году (конкретной даты релиза всё еще нет).

Первый сезон ОСД вышел далеким уже летом 2016-го. Съемки четвертого стартовали зимой 2020-го, и им, как и многим другим процессам, здорово навредил коронавирус.

Авторы прежние - братья Даффер. Актерский костяк - на местах.