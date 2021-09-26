Новости

Вышел первый трейлер "Песочного человека" по Нилу Гейману 18:23
Второй сезон "Эмили в Париже" получил трейлер и дату премьеры 18:04
Опубликована сцена драки из боевика "Красное уведомление" с Галь Гадот 17:55
Вышел русский трейлер "Армии воров" Зака Снайдера 17:46
Вышел первый трейлер финального сезона криминальной драмы "Озарк" 17:36

Вышел новый трейлер четвертого сезона "Очень странных дел"

Новости
    26.09.2021, 17:29
Текст:   Олег Усков

На официальном YouTube-канале шоу появился очередной ролик к четвертому сезону топового сериала "Очень странные дела".

Фото: twitter.com/ witchernetflix
По "Ведьмаку" снимут еще один сериал - для детей

Видео было представлено в рамках вчерашней масштабнейшей презентации сервиса Netflix "Тудум".

Ролик называется "Крил Хаус" и в нем создатели, естественно, продолжают заигрывать с темой жанрового ретро, проходящего через ОСД красной строкой. В этот раз здесь у нас хрестоматийный особняк с привидениями, шпаргалка-подсказка, могущая дать героям некоторые тревожные ответы. 

Премьера сезона состоится в следующем году (конкретной даты релиза всё еще нет).

Первый сезон ОСД вышел далеким уже летом 2016-го. Съемки четвертого стартовали зимой 2020-го, и им, как и многим другим процессам, здорово навредил коронавирус.

Авторы прежние - братья Даффер. Актерский костяк - на местах.

Новости

По "Ведьмаку" снимут еще один сериал - для детей 17:20
Эротический ситком "Сексуальное просвещение" продлен на 4-й сезон 17:14
Netflix показал трейлер 2-го сезона "Ведьмака" и объявил о продлении 16:52
Умер основатель и вокалист группы Status Quo Алан Ланкастер 13:01
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый русский трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо 25.09.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ nabeela98627875
Умер известный актер кино 70-х и 80-х годов Талат Икбаль 25.09.2021
Шоураннером "Доктора Кто" вновь станет Расселл Т. Дэвис 24.09.2021
Шон Бин и Никола Уокер снимутся в новом сериале BBC 24.09.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ TV Promos
Вышел тизер второй части 10-го сезона "Американской истории ужасов" 24.09.2021
Вышел трейлер цифрового релиза "Зоны 414" 24.09.2021
Трейлер: еще один культовый злодей появится в сериале "Бэтвумен" 24.09.2021