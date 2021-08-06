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Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел"

Новости
    06.08.2021, 16:51
Текст:   Олег Усков

Официально: четвертый сезон топового ретро-сериала "Очень странные дела" выйдет в 2022 году. Об этом уведомил новый тизер, размещенный в официальном Twitter проекта.

Фото: youtube.com/ iVideos
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Ранее, напомним, звучали версии, что сезон может выйти зимой текущего года.

Дебют ОСД произошел в июле 2016-го. Предыдущий, третий сезон, вышел в июле 2019-го. Добраться же до нас продолжению побыстрее воспрепятствовала известная напасть - пандемия.

Более ранний тизер посмотрите здесь, он весь сумрачен и интригующ.

Фото: youtube.com/ ONE Media
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Шоураннеры - все те же братья Даффер.

Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэйди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук, Приа Фергюсон, Кара Буоно, Бретт Гелман - на своих местах.

Фото: kinopoisk.ru
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Стартовый эпизод сезона будет называться "Клуб Адского пламени". Это общее название ряда кружков английских и ирландских вольнодумцев, первый из которых был создан в 1746 году. Поклонникам изысканного мракобеса Алистера Кроули всё это должно быть хорошо знакомо.

Есть тому отголоски и в комиксах Marvel - так называлось сообщество особо могущественных мутантов, и в комиксах Hellblazer про Константина.

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