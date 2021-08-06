Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел"

Официально: четвертый сезон топового ретро-сериала "Очень странные дела" выйдет в 2022 году. Об этом уведомил новый тизер, размещенный в официальном Twitter проекта.

Ранее, напомним, звучали версии, что сезон может выйти зимой текущего года.

Дебют ОСД произошел в июле 2016-го. Предыдущий, третий сезон, вышел в июле 2019-го. Добраться же до нас продолжению побыстрее воспрепятствовала известная напасть - пандемия.

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Stranger Things returns in 2022. pic.twitter.com/RHwQng4QZh — Stranger Things (@Stranger_Things) August 6, 2021

Более ранний тизер посмотрите здесь, он весь сумрачен и интригующ.

Шоураннеры - все те же братья Даффер.

Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэйди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук, Приа Фергюсон, Кара Буоно, Бретт Гелман - на своих местах.

Стартовый эпизод сезона будет называться "Клуб Адского пламени". Это общее название ряда кружков английских и ирландских вольнодумцев, первый из которых был создан в 1746 году. Поклонникам изысканного мракобеса Алистера Кроули всё это должно быть хорошо знакомо.

Есть тому отголоски и в комиксах Marvel - так называлось сообщество особо могущественных мутантов, и в комиксах Hellblazer про Константина.