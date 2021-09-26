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Вышел русский трейлер "Армии воров" Зака Снайдера

Новости
    26.09.2021, 17:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix представил на YouTube локализованный трейлер боевика (с элементами комедии) "Армия воров" (Army of Thieves) - приквела зомби-хоррора Зака Снайдера "Армия мертвецов".

Фото: kinopoisk.ru
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Действие "Воров" зачнется за шесть лет до событий "Мертвецов" и сосредоточится на Людвиге Дитере (Маттиас Швайгхефер), которого Гвендолин, персонаж Натали Эммануэль ("Игра престолов", "Форсаж"), нанимает в команду по взлому особо монструозного супермегасейфа.

То есть всё ровно то же самое, что и в "Армии мертвецов", но без зомби.

Поставил фильм сам Швайгхефер. Сценарий написал Шэй Хаттен ("Джон Уик" 3-4-5, "Армия мертвецов"). Снайдер новую главу будущей этой раскидистой вселенной продюсировал, плюс выступил соавтором сценария.

Релиз - 29 октября.

Оригинальный трейлер, без перевода:

К слову, прямой сиквел "Армии мертвецов" также заявлен. Хаттен вернется на место сценариста. Он же занимается сериалом "Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас". 

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