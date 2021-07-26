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Вышел первый трейлер "Армии воров", приквела "Армии мертвецов" Снайдера

Новости
    26.07.2021, 15:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети обнародован трейлер боевика "Армия воров" (Army of Thieves), очередного проекта в рамках новой вселенной, которую Зак Снайдер учиняет для Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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Картина, на которой Зак выступил сосценаристом и сопродюсером, - приквел его "Армии мертвецов".

Синопсис следующий: "Жизнь скромного банковского служащего Дитера круто меняется, когда таинственная незнакомка приглашает его в команду самых разыскиваемых Интерполом преступников, решивших взломать неприступные сейфы по всей Европе".

К роли Дитера вернется немец Маттиас Швайгхефер. Он же постановщик картины. В других ролях: Натали Эммануэль ("Игра престолов", "Форсаж"), Руби О. Фи ("Полярный"), Стюарт Мартин ("Игра престолов"), Гуз Кхан ("Четыре свадьбы и одни похороны"), Джонатан Коэн ("Мальчишник в Европе") и Трент Гарретт (C.S.I).

Премьера - в этом году.

Меж тем на минувшей неделе появилась информация, что, помимо сонма других сегментов, включающих анимационый сериал, например, "Армия мертвецов" получит еще и прямой сиквел.

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