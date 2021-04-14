Вышел первый русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера

В Сети опубликован первый полноценный трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера, который, разделавшись с "Лигой справедливости", метнулся к корням (вспомните его отличный ремейк ромеровского "Рассвета мертвецов", 2004).

Видео размещено на YouTube-канале Netflix Russia и дает понять, что зрителя картины ждет отменное и разухабистое зрелище - все приметы больших субжанровых радостей налицо.

Сюжет такой. После апокалипсиса полуразрушенный Лас-Вегас отрезан от остального мира. "Ветеран войны с зомби" Скотт Уорд (Дейв "Дракс Разрушитель" Батиста) теперь "жарит бургеры на окраине города, который стал его новым домом". Там-то Уорда и находит владелец казино Блай Танака (Хироюки Санада), делая невероятное предложение: наемнику нужно пробраться в густо кишащую зомби карантинную зону и добыть из подземного хранилища 200 миллионов долларов, "ведь всего через 32 часа правительство сотрет Вегас с лица земли".

Уорд предложение принимает, набирает фактурную команду профессионалов и те окунаются в ад: "часики тикают, хранилище неприступно, а вокруг авантюристов смыкается кольцо быстрых и умных альфа-зомби".

Помимо Батисты и Санады в ролях - Элла Пернелл, Омари Хардвик, Ана де ла Регера, Тео Росси, Маттиас Швайгхёфер, Нора Арнезедер, Тиг Нотаро, Рауль Кастильо, Хума Куреши, Саманта Вин, Майкл Кэссиди, Ричард Цетрон и Гаррет Диллахант.

Релиз - 21 мая.

Кстати, одной картиной мероприятие не ограничиться: впереди - целая франшиза с приквелом и спин-оффами.

Оригинальный трейлер: