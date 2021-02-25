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Вышел русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера

Новости
    25.02.2021, 17:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Зак Снайдер, успешно выпивший из нас всю кровь режиссерской версией "Лиги cправедливости", рывком возвращается в лоно зомби-мувиз: на YouTube-канале Netflix Russia опубликован первый тизер-трейлер другого его не менее ожидаемого проекта.

Фото: youtube.com/ Hulu
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Речь про хоррор-боевик "Армия мертвецов", которому суждено стать основой для полновесной франшизы - с анимационными сериалами, спин-оффами и всем таким прочим.

В процессе просмотра пару раз нестерпимо хочется вспомнить "Войну миров Z"… но ладно, не будем. А то и "Поезд в Пусан" (особенно второй) придется приплетать. И еще пару-троку оммажей.

Сюжет: группа наемников собирается провернуть ограбление века - вынести кубышку в казино кучно оккупированного кадаврами и помещенного в карантинную зону Лас-Вегаса. Естественно, сопряжено предприятие будет с преодолением эффектных некробуераков.

Релиза придется подождать до 21 мая.

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