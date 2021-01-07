Опубликованы кадры из "Армии мертвецов" Зака Снайдера

В Сети опубликованы эксклюзивные кадры из нового фильма Зака Снайдера ("Лига справедливости", "300 спартанцев", "Хранители") "Армия мертвецов", которым режиссер после без малого двадцатилетнего перерыва возвращается к зомби-тематике. (Напомним: его ремейк "Рассвета мертвецов" вышел в 2004-м.) Снимки публикует EW.

Лента расскажет о неприятностях в Лас-Вегасе, где произошло нашествие ходячих мертвецов. "В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к мысли провернуть крупное ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш", - это синопсис.

Снайдер - постановщик и соавтор сценария. В ролях - Дэйв Батиста, ради возможности поработать со Снайдером отказавшийся от роли во втором "Отряде самоубийц", Гаррет Диллахант, Ана де ла Регера, Элла Пернелл, Хироюки Санада и Райан Уотсон.

Get an exclusive behind the scenes look at 'Army of the Dead' with director @ZackSnyder and star @DaveBautista. https://t.co/1y5bgNBshT — Entertainment Weekly (@EW) January 6, 2021

Премьера намечена на Netflix летом этого года. Причем одним фильмом дело не ограничится - нам уже обещана череда спин-оффов и сериалов во вселенной "Армии мертвецов".