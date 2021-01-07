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Опубликованы кадры из "Армии мертвецов" Зака Снайдера

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    07.01.2021, 17:40
Текст:   Олег Усков

В Сети опубликованы эксклюзивные кадры из нового фильма Зака Снайдера ("Лига справедливости", "300 спартанцев", "Хранители") "Армия мертвецов", которым режиссер после без малого двадцатилетнего перерыва возвращается к зомби-тематике. (Напомним: его ремейк "Рассвета мертвецов" вышел в 2004-м.) Снимки публикует EW.

Фото: instagram.com/ middlecam
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Лента расскажет о неприятностях в Лас-Вегасе, где произошло нашествие ходячих мертвецов. "В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к мысли провернуть крупное ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш", - это синопсис.

Снайдер - постановщик и соавтор сценария. В ролях - Дэйв Батиста, ради возможности поработать со Снайдером отказавшийся от роли во втором "Отряде самоубийц", Гаррет Диллахант, Ана де ла Регера, Элла Пернелл, Хироюки Санада и Райан Уотсон.

Премьера намечена на Netflix летом этого года. Причем одним фильмом дело не ограничится - нам уже обещана череда спин-оффов и сериалов во вселенной "Армии мертвецов".

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