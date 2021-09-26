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Вышел тизер второго сезона "Бриджертонов"

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    26.09.2021, 21:07
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Костюмированный бурлеск под названием "Бриджертоны", созданный при участии сервиса потокового видео Netflix, вызвал в прошлом году бурю дискуссий о достоинствах и недостатках альтернативного взгляда на прошлое, необходимости исторической достоверности и уместности продвижения всех возможных повесток, отражающих сложный комплекс пресловутого разнообразия.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее стало известно, что проект получит продолжение - утвердили сразу три последующих сезона, однако, главный герой скандального начала, герцог Гастингс перестанет быть основным действующим персонажем. Сеть полнится слухами об отсутствии полюбившегося многими Реже-Жана Пейджа, которые вроде бы получили официальное подтверждение весной, но в последующих беседах с журналистами актер не столь категоричен.

В сентябрьском интервью британской версии журнала GQ сперва вообще отказывался отвечать на вопрос о вовлеченности в съемочный процесс, а затем как бы невзначай обронил, что сюрприз по-настоящему удачен тогда, когда его меньше всего ждут.

Помимо герцога Гастингса на второй план отойдет и Дафна Бриджертон, которую сыграла Фиби Дайневор. Основная интрига второго сезона будет развиваться с участием Энтони Бриджертона (Джонатана Бэйли) и Кейт Шармы (Симон Эшли).

Второй сезон появится на экранах в 2022 году.

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