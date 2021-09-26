Услышав знакомый звук подъехавшего ко двору автомобиля, Кундрол, который только что допил чашку чая, бросился к воротам. Он увидел внучку Даву Дролкар с двухмесячным младенцем на руках. Кундрол взял малышку на руки и крепко поцеловал.

Кундрол - житель городка Начен городского округа Лхаса, административного центра Тибетского автономного района. Он радуется каждому дню и тому, что все еще здоров в свои 70 с лишним лет, гордится, что является старшим в своей семье, состоящей из четырех поколений. "Семь десятилетий назад, когда жизнь была намного тяжелее, а здравоохранение было не на высоте, вряд ли можно было найти семью из четырех поколений, - говорит Кундрол. - А сейчас это не редкость в Лхасе и остальной части Тибета".

Он родился в крепостной семье в конце 1940-х годов. Его отец умер, когда мальчишка был еще совсем маленьким, и его матери пришлось очень много работать, чтобы в одиночку вырастить четверых детей. "Нехватка еды была самой большой проблемой для моей семьи, - рассказывает Кундрол. Когда мы были особенно голодны, приходилось есть даже траву". Но в конце 1950-х годов жизнь начала меняться к лучшему. Достигнув совершеннолетия, юноша пошел в армию, а позже устроился садовником в Лхасе. Он вышел на пенсию более десяти лет назад, и теперь его ежемесячная пенсия составляет более 3000 юаней (примерно 460 долларов).

Секретарь партии Тибетского автономного района У Инцзе рассказал, что рост продолжительности жизни, а также увеличение численности населения в Тибете произошли благодаря улучшению условий жизни и совершенствованию медицинского обслуживания. Чиновник привел данные последней национальной переписи Китая: население района выросло с 1,15 миллиона в начале 1950-х годов до 3,65 миллиона в прошлом году, а средняя продолжительность жизни практически удвоилась - с 35,5 года в 1951 году до 71,1 в 2020-м. Ожидается, что средняя продолжительность жизни в Тибете к 2025 году составит 72,3 года, сообщил он.

У отметил, что сейчас Тибет является единственным провинциальным регионом Китая, которому не угрожает старение населения. Только 8,52 процента его жителей старше 60 лет. Молодые люди составляют высокий процент населения. У также сообщил об улучшении "качества" населения, то есть увеличении числа образованных людей.

За последние десятилетия в домохозяйствах Тибета наблюдается увеличение доходов

Мнение У разделяют многие жители Тибета. Так, 80-летний Чжамьян Ванчук и его жена являются старшими членами еще одной семьи из четырех поколений в микрорайоне Гьяронг в Лхасе. Пожилой мужчина сказал, что у него много друзей примерно такого же возраста. "Когда мы встречаемся друг с другом, то всегда говорим о росте населения в Тибете, - сказал Чжамьян Ванчук. - Замечаем, что это не только увеличение количества, но и повышение качества".

Говоря о повышении "качества", Чжамьян, конечно же, тоже имел в виду тот факт, что люди сегодня имеют лучшее образование, чем его сверстники. Сам Чжамьян Ванчук получил образование, когда служил монахом в храме, около 60 лет назад. "В то время обычные семьи не могли отдать детей в школу", - сказал он. А вот все его пятеро сыновей и дочерей уже посещали школу, а в третьем поколении его семьи - четверо выпускников университетов.

В социальном учреждении в Лхасе: масляный чай - традиционный напиток Тибета. Фото: Ван Чжуанфэй / China Daily

В 2020 году в Тибете насчитывалось 920 начальных и средних школ и семь высших учебных заведений. Уровень охвата детишек школьным образованием достиг 99,93 процента. "В районе предлагается 15-летнее государственное образование от детского сада до средней школы по сравнению с девятилетним обязательным образованием в других частях страны", - рассказал У.

Но даже при том, что в Тибете доступно бесплатное базовое образование, местные жители готовы вкладывать средства в программы профессионального обучения. Они осознали, что образование - это инвестиции, направленные на ускорение их карьерного роста и улучшение условий жизни. Такая готовность еще сильнее проявляется в сельских районах Тибета. Жители ожидают, что обучение поможет им овладеть востребованными сегодня компетенциями и найти занятия помимо земледелия и скотоводства.

Наглядный пример - Чогьял, сельский житель уезда Гялзе городского округа Шигадзе. До 2016 года он жил в обедневшей семье. От односельчан узнал, что правительство Шигадзе организует различные образовательные курсы, чтобы помочь сельским жителям овладеть новыми навыками для будущего трудоустройства. Чогьял понял, что это возможность изменить свою жизнь и жизнь своей семьи к лучшему. Он поступил на курсы в Шигадзе в 2017 году и через несколько месяцев получил квалификацию сварщика.

В 2018 году он основал небольшую компанию, предлагающую сварочные услуги для местных строительных площадок. Годовая чистая прибыль от его бизнеса за последние годы выросла примерно до 250 тысяч юаней. Видя, что доходы его компании неуклонно растут, он призвал односельчан выучиться профессии сварщика и работать в его фирме. "Теперь, когда я выбрался из бедности, планирую создать больше рабочих мест для местных жителей, чтобы помочь им повысить свои доходы", - сказал Чогьял.

По словам У, по мере того как жителям района было предложено больше работы и возможностей для бизнеса, за последние десятилетия в домохозяйствах наблюдается существенное увеличение доходов. "Последние официальные статистические данные показывают, что в прошлом году средний годовой доход на душу населения в городских и сельских районах региона достиг 41 156 и 14 598 юаней соответственно. Это в 89 и 134 раза больше, чем было в 1965 году", - подчеркнул У.