За сутки в России подтверждено 22 498 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3275
- 2 Санкт-Петербург 2055
- 3 Московская область 1215
- 4 Самарская область 574
- 5 Воронежская область 546
- 6 Нижегородская область 531
- 7 Свердловская область 521
- 8 Ростовская область 482
- 9 Пермский край 468
- 10 Республика Башкортостан 377
- 11 Иркутская область 375
- 12 Челябинская область 372
- 13 Омская область 365
- 14 Ставропольский край 352
- 15 Красноярский край 351
- 16 Оренбургская область 347
- 17 Волгоградская область 344
- 18 Республика Крым 338
- 19 Ульяновская область 310
- 20 Саратовская область 299
- 21 Хабаровский край 281
- 22 Архангельская область 279
- 23 Вологодская область 253
- 24 Алтайский край 249
- 25 Пензенская область 239
- 26 Ленинградская область 235
- 27 Удмуртская Республика 232
- 28 Тюменская область 231
- 29 Калининградская область 230
- 30 Республика Коми 228
- 31 Краснодарский край 221
- 32 Липецкая область 219
- 33 Тверская область 219
- 34 Приморский край 215
- 35 Курская область 200
- 36 Республика Саха (Якутия) 198
- 37 Ярославская область 192
- 38 Республика Карелия 189
- 39 Брянская область 189
- 40 Забайкальский край 187
- 41 Смоленская область 184
- 42 Белгородская область 184
- 43 Владимирская область 183
- 44 Ханты-Мансийский автономный округ 179
- 45 Кемеровская область 168
- 46 Новосибирская область 164
- 47 Астраханская область 163
- 48 Псковская область 148
- 49 Мурманская область 146
- 50 Севастополь 145
- 51 Ивановская область 145
- 52 Новгородская область 134
- 53 Рязанская область 131
- 54 Кировская область 131
- 55 Орловская область 122
- 56 Курганская область 122
- 57 Амурская область 120
- 58 Республика Дагестан 119
- 59 Республика Хакасия 118
- 60 Калужская область 116
- 61 Тульская область 116
- 62 Костромская область 103
- 63 Тамбовская область 103
- 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 98
- 65 Республика Бурятия 91
- 66 Томская область 86
- 67 Республика Чувашия 82
- 68 Республика Мордовия 74
- 69 Сахалинская область 70
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 70
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 72 Республика Калмыкия 67
- 73 Республика Ингушетия 66
- 74 Чеченская Республика 66
- 75 Республика Татарстан 62
- 76 Республика Марий Эл 60
- 77 Республика Тыва 55
- 78 Республика Адыгея 52
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 50
- 80 Камчатский край 41
- 81 Еврейская автономная область 35
- 82 Республика Алтай 33
- 83 Магаданская область 19
- 84 Ненецкий автономный округ 14
- 85 Чукотский автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 420 913 случаев (+ 0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай 0,15%
- 2. Республика Бурятия 0,16%
- 3. Магаданская область 0,17%
За последние сутки подтверждено 805 смертей
- Москва 59
- Санкт-Петербург 56
- Свердловская область 38
- Краснодарский край 35
- Пермский край 29
- Нижегородская область 29
- Ростовская область 28
- Ставропольский край 28
- Саратовская область 24
- Челябинская область 22
- Красноярский край 21
- Волгоградская область 19
- Республика Башкортостан 19
- Алтайский край 19
- Удмуртская Республика 18
- Пензенская область 18
- Самарская область 18
- Оренбургская область 17
- Ульяновская область 15
- Омская область 15
- Брянская область 14
- Республика Чувашия 12
- Иркутская область 12
- Рязанская область 11
- Смоленская область 11
- Вологодская область 11
- Новосибирская область 11
- Республика Коми 10
- Владимирская область 9
- Липецкая область 9
- Московская область 9
- Тульская область 9
- Республика Крым 8
- Курская область 7
- Ярославская область 7
- Мурманская область 7
- Калужская область 6
- Псковская область 6
- Астраханская область 6
- Кемеровская область 6
- Белгородская область 5
- Тамбовская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Костромская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Чеченская Республика 4
- Забайкальский край 4
- Камчатский край 4
- Республика Дагестан 3
- Республика Марий Эл 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Татарстан 3
- Тюменская область 3
- Республика Бурятия 3
- Хабаровский край 3
- Ивановская область 2
- Орловская область 2
- Архангельская область 2
- Ленинградская область 2
- Новгородская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Севастополь 2
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Томская область 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Сахалинская область 2
- Воронежская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
За весь период по России умерло 203 900 человек.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 13671 человек
- Москва 1213
- Московская область 754
- Ростовская область 456
- Свердловская область 451
- Нижегородская область 379
- Санкт-Петербург 370
- Красноярский край 355
- Оренбургская область 352
- Омская область 345
- Воронежская область 321
- Иркутская область 315
- Тверская область 313
- Волгоградская область 293
- Челябинская область 278
- Хабаровский край 269
- Магаданская область 252
- Вологодская область 235
- Саратовская область 232
- Приморский край 226
- Архангельская область 220
- Ставропольский край 219
- Пермский край 201
- Самарская область 198
- Республика Карелия 194
- Ульяновская область 192
- Ярославская область 181
- Кемеровская область 171
- Тюменская область 168
- Краснодарский край 158
- Орловская область 152
- Брянская область 150
- Новгородская область 147
- Кировская область 143
- Курская область 141
- Калужская область 136
- Амурская область 136
- Астраханская область 135
- Республика Калмыкия 134
- Республика Дагестан 132
- Курганская область 129
- Калининградская область 126
- Владимирская область 120
- Республика Бурятия 118
- Рязанская область 116
- Ханты-Мансийский автономный округ 115
- Тульская область 110
- Республика Северная Осетия - Алания 105
- Смоленская область 103
- Республика Марий Эл 98
- Республика Тыва 98
- Алтайский край 98
- Ленинградская область 90
- Республика Крым 88
- Ивановская область 84
- Кабардино-Балкарская Республика 82
- Тамбовская область 81
- Чеченская Республика 76
- Удмуртская Республика 76
- Севастополь 75
- Республика Башкортостан 74
- Пензенская область 74
- Мурманская область 72
- Республика Чувашия 67
- Сахалинская область 63
- Ямало-Ненецкий автономный округ 62
- Томская область 61
- Республика Адыгея 51
- Республика Мордовия 51
- Забайкальский край 51
- Костромская область 43
- Липецкая область 43
- Республика Коми 36
- Новосибирская область 35
- Еврейская автономная область 35
- Карачаево-Черкесская Республика 30
- Белгородская область 24
- Республика Алтай 19
- Республика Ингушетия 14
- Камчатский край 14
- Чукотский автономный округ 14
- Псковская область 11
- Республика Татарстан 11
- Республика Хакасия 8
- Республика Саха (Якутия) 2
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 604 604.