За сутки в России подтверждено 22 498 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,8% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3275

2 Санкт-Петербург 2055

3 Московская область 1215

4 Самарская область 574

5 Воронежская область 546

6 Нижегородская область 531

7 Свердловская область 521

8 Ростовская область 482

9 Пермский край 468

10 Республика Башкортостан 377

11 Иркутская область 375

12 Челябинская область 372

13 Омская область 365

14 Ставропольский край 352

15 Красноярский край 351

16 Оренбургская область 347

17 Волгоградская область 344

18 Республика Крым 338

19 Ульяновская область 310

20 Саратовская область 299

21 Хабаровский край 281

22 Архангельская область 279

23 Вологодская область 253

24 Алтайский край 249

25 Пензенская область 239

26 Ленинградская область 235

27 Удмуртская Республика 232

28 Тюменская область 231

29 Калининградская область 230

30 Республика Коми 228

31 Краснодарский край 221

32 Липецкая область 219

33 Тверская область 219

34 Приморский край 215

35 Курская область 200

36 Республика Саха (Якутия) 198

37 Ярославская область 192

38 Республика Карелия 189

39 Брянская область 189

40 Забайкальский край 187

41 Смоленская область 184

42 Белгородская область 184

43 Владимирская область 183

44 Ханты-Мансийский автономный округ 179

45 Кемеровская область 168

46 Новосибирская область 164

47 Астраханская область 163

48 Псковская область 148

49 Мурманская область 146

50 Севастополь 145

51 Ивановская область 145

52 Новгородская область 134

53 Рязанская область 131

54 Кировская область 131

55 Орловская область 122

56 Курганская область 122

57 Амурская область 120

58 Республика Дагестан 119

59 Республика Хакасия 118

60 Калужская область 116

61 Тульская область 116

62 Костромская область 103

63 Тамбовская область 103

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 98

65 Республика Бурятия 91

66 Томская область 86

67 Республика Чувашия 82

68 Республика Мордовия 74

69 Сахалинская область 70

70 Кабардино-Балкарская Республика 70

71 Республика Северная Осетия-Алания 68

72 Республика Калмыкия 67

73 Республика Ингушетия 66

74 Чеченская Республика 66

75 Республика Татарстан 62

76 Республика Марий Эл 60

77 Республика Тыва 55

78 Республика Адыгея 52

79 Карачаево-Черкесская Республика 50

80 Камчатский край 41

81 Еврейская автономная область 35

82 Республика Алтай 33

83 Магаданская область 19

84 Ненецкий автономный округ 14

85 Чукотский автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 420 913 случаев (+ 0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай 0,15%

2. Республика Бурятия 0,16%

3. Магаданская область 0,17% За последние сутки подтверждено 805 смертей Москва 59

Санкт-Петербург 56

Свердловская область 38

Краснодарский край 35

Пермский край 29

Нижегородская область 29

Ростовская область 28

Ставропольский край 28

Саратовская область 24

Челябинская область 22

Красноярский край 21

Волгоградская область 19

Республика Башкортостан 19

Алтайский край 19

Удмуртская Республика 18

Пензенская область 18

Самарская область 18

Оренбургская область 17

Ульяновская область 15

Омская область 15

Брянская область 14

Республика Чувашия 12

Иркутская область 12

Рязанская область 11

Смоленская область 11

Вологодская область 11

Новосибирская область 11

Республика Коми 10

Владимирская область 9

Липецкая область 9

Московская область 9

Тульская область 9

Республика Крым 8

Курская область 7

Ярославская область 7

Мурманская область 7

Калужская область 6

Псковская область 6

Астраханская область 6

Кемеровская область 6

Белгородская область 5

Тамбовская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Саха (Якутия) 5

Костромская область 4

Республика Карелия 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Чеченская Республика 4

Забайкальский край 4

Камчатский край 4

Республика Дагестан 3

Республика Марий Эл 3

Республика Мордовия 3

Республика Татарстан 3

Тюменская область 3

Республика Бурятия 3

Хабаровский край 3

Ивановская область 2

Орловская область 2

Архангельская область 2

Ленинградская область 2

Новгородская область 2

Республика Калмыкия 2

Севастополь 2

Республика Ингушетия 2

Кировская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Томская область 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Сахалинская область 2

Воронежская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1 За весь период по России умерло 203 900 человек. За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 13671 человек Москва 1213

Московская область 754

Ростовская область 456

Свердловская область 451

Нижегородская область 379

Санкт-Петербург 370

Красноярский край 355

Оренбургская область 352

Омская область 345

Воронежская область 321

Иркутская область 315

Тверская область 313

Волгоградская область 293

Челябинская область 278

Хабаровский край 269

Магаданская область 252

Вологодская область 235

Саратовская область 232

Приморский край 226

Архангельская область 220

Ставропольский край 219

Пермский край 201

Самарская область 198

Республика Карелия 194

Ульяновская область 192

Ярославская область 181

Кемеровская область 171

Тюменская область 168

Краснодарский край 158

Орловская область 152

Брянская область 150

Новгородская область 147

Кировская область 143

Курская область 141

Калужская область 136

Амурская область 136

Астраханская область 135

Республика Калмыкия 134

Республика Дагестан 132

Курганская область 129

Калининградская область 126

Владимирская область 120

Республика Бурятия 118

Рязанская область 116

Ханты-Мансийский автономный округ 115

Тульская область 110

Республика Северная Осетия - Алания 105

Смоленская область 103

Республика Марий Эл 98

Республика Тыва 98

Алтайский край 98

Ленинградская область 90

Республика Крым 88

Ивановская область 84

Кабардино-Балкарская Республика 82

Тамбовская область 81

Чеченская Республика 76

Удмуртская Республика 76

Севастополь 75

Республика Башкортостан 74

Пензенская область 74

Мурманская область 72

Республика Чувашия 67

Сахалинская область 63

Ямало-Ненецкий автономный округ 62

Томская область 61

Республика Адыгея 51

Республика Мордовия 51

Забайкальский край 51

Костромская область 43

Липецкая область 43

Республика Коми 36

Новосибирская область 35

Еврейская автономная область 35

Карачаево-Черкесская Республика 30

Белгородская область 24

Республика Алтай 19

Республика Ингушетия 14

Камчатский край 14

Чукотский автономный округ 14

Псковская область 11

Республика Татарстан 11

Республика Хакасия 8

Республика Саха (Якутия) 2

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 604 604. В Роспотребнадзоре рассказали, чего ждать от мутаций коронавируса