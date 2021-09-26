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26.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 498 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3275
  • 2 Санкт-Петербург 2055
  • 3 Московская область 1215
  • 4 Самарская область 574
  • 5 Воронежская область 546
  • 6 Нижегородская область 531
  • 7 Свердловская область 521
  • 8 Ростовская область 482
  • 9 Пермский край 468
  • 10 Республика Башкортостан 377
  • 11 Иркутская область 375
  • 12 Челябинская область 372
  • 13 Омская область 365
  • 14 Ставропольский край 352
  • 15 Красноярский край 351
  • 16 Оренбургская область 347
  • 17 Волгоградская область 344
  • 18 Республика Крым 338
  • 19 Ульяновская область 310
  • 20 Саратовская область 299
  • 21 Хабаровский край 281
  • 22 Архангельская область 279
  • 23 Вологодская область 253
  • 24 Алтайский край 249
  • 25 Пензенская область 239
  • 26 Ленинградская область 235
  • 27 Удмуртская Республика 232
  • 28 Тюменская область 231
  • 29 Калининградская область 230
  • 30 Республика Коми 228
  • 31 Краснодарский край 221
  • 32 Липецкая область 219
  • 33 Тверская область 219
  • 34 Приморский край 215
  • 35 Курская область 200
  • 36 Республика Саха (Якутия) 198
  • 37 Ярославская область 192
  • 38 Республика Карелия 189
  • 39 Брянская область 189
  • 40 Забайкальский край 187
  • 41 Смоленская область 184
  • 42 Белгородская область 184
  • 43 Владимирская область 183
  • 44 Ханты-Мансийский автономный округ 179
  • 45 Кемеровская область 168
  • 46 Новосибирская область 164
  • 47 Астраханская область 163
  • 48 Псковская область 148
  • 49 Мурманская область 146
  • 50 Севастополь 145
  • 51 Ивановская область 145
  • 52 Новгородская область 134
  • 53 Рязанская область 131
  • 54 Кировская область 131
  • 55 Орловская область 122
  • 56 Курганская область 122
  • 57 Амурская область 120
  • 58 Республика Дагестан 119
  • 59 Республика Хакасия 118
  • 60 Калужская область 116
  • 61 Тульская область 116
  • 62 Костромская область 103
  • 63 Тамбовская область 103
  • 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 98
  • 65 Республика Бурятия 91
  • 66 Томская область 86
  • 67 Республика Чувашия 82
  • 68 Республика Мордовия 74
  • 69 Сахалинская область 70
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 70
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 68
  • 72 Республика Калмыкия 67
  • 73 Республика Ингушетия 66
  • 74 Чеченская Республика 66
  • 75 Республика Татарстан 62
  • 76 Республика Марий Эл 60
  • 77 Республика Тыва 55
  • 78 Республика Адыгея 52
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 50
  • 80 Камчатский край 41
  • 81 Еврейская автономная область 35
  • 82 Республика Алтай 33
  • 83 Магаданская область 19
  • 84 Ненецкий автономный округ 14
  • 85 Чукотский автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 420 913 случаев (+ 0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай 0,15%
  • 2. Республика Бурятия 0,16%
  • 3. Магаданская область 0,17%
За последние сутки подтверждено 805 смертей
  • Москва 59
  • Санкт-Петербург 56
  • Свердловская область 38
  • Краснодарский край 35
  • Пермский край 29
  • Нижегородская область 29
  • Ростовская область 28
  • Ставропольский край 28
  • Саратовская область 24
  • Челябинская область 22
  • Красноярский край 21
  • Волгоградская область 19
  • Республика Башкортостан 19
  • Алтайский край 19
  • Удмуртская Республика 18
  • Пензенская область 18
  • Самарская область 18
  • Оренбургская область 17
  • Ульяновская область 15
  • Омская область 15
  • Брянская область 14
  • Республика Чувашия 12
  • Иркутская область 12
  • Рязанская область 11
  • Смоленская область 11
  • Вологодская область 11
  • Новосибирская область 11
  • Республика Коми 10
  • Владимирская область 9
  • Липецкая область 9
  • Московская область 9
  • Тульская область 9
  • Республика Крым 8
  • Курская область 7
  • Ярославская область 7
  • Мурманская область 7
  • Калужская область 6
  • Псковская область 6
  • Астраханская область 6
  • Кемеровская область 6
  • Белгородская область 5
  • Тамбовская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Костромская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Чеченская Республика 4
  • Забайкальский край 4
  • Камчатский край 4
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Татарстан 3
  • Тюменская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Хабаровский край 3
  • Ивановская область 2
  • Орловская область 2
  • Архангельская область 2
  • Ленинградская область 2
  • Новгородская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Севастополь 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Кировская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Томская область 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Сахалинская область 2
  • Воронежская область 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1

За весь период по России умерло 203 900 человек.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 13671 человек
  • Москва 1213
  • Московская область 754
  • Ростовская область 456
  • Свердловская область 451
  • Нижегородская область 379
  • Санкт-Петербург 370
  • Красноярский край 355
  • Оренбургская область 352
  • Омская область 345
  • Воронежская область 321
  • Иркутская область 315
  • Тверская область 313
  • Волгоградская область 293
  • Челябинская область 278
  • Хабаровский край 269
  • Магаданская область 252
  • Вологодская область 235
  • Саратовская область 232
  • Приморский край 226
  • Архангельская область 220
  • Ставропольский край 219
  • Пермский край 201
  • Самарская область 198
  • Республика Карелия 194
  • Ульяновская область 192
  • Ярославская область 181
  • Кемеровская область 171
  • Тюменская область 168
  • Краснодарский край 158
  • Орловская область 152
  • Брянская область 150
  • Новгородская область 147
  • Кировская область 143
  • Курская область 141
  • Калужская область 136
  • Амурская область 136
  • Астраханская область 135
  • Республика Калмыкия 134
  • Республика Дагестан 132
  • Курганская область 129
  • Калининградская область 126
  • Владимирская область 120
  • Республика Бурятия 118
  • Рязанская область 116
  • Ханты-Мансийский автономный округ 115
  • Тульская область 110
  • Республика Северная Осетия - Алания 105
  • Смоленская область 103
  • Республика Марий Эл 98
  • Республика Тыва 98
  • Алтайский край 98
  • Ленинградская область 90
  • Республика Крым 88
  • Ивановская область 84
  • Кабардино-Балкарская Республика 82
  • Тамбовская область 81
  • Чеченская Республика 76
  • Удмуртская Республика 76
  • Севастополь 75
  • Республика Башкортостан 74
  • Пензенская область 74
  • Мурманская область 72
  • Республика Чувашия 67
  • Сахалинская область 63
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 62
  • Томская область 61
  • Республика Адыгея 51
  • Республика Мордовия 51
  • Забайкальский край 51
  • Костромская область 43
  • Липецкая область 43
  • Республика Коми 36
  • Новосибирская область 35
  • Еврейская автономная область 35
  • Карачаево-Черкесская Республика 30
  • Белгородская область 24
  • Республика Алтай 19
  • Республика Ингушетия 14
  • Камчатский край 14
  • Чукотский автономный округ 14
  • Псковская область 11
  • Республика Татарстан 11
  • Республика Хакасия 8
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 604 604.

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