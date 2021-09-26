Захарова: Отношение ЕС к другим странам основано на колониальном видении мира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношение Евросоюза к другим странам основывается на "колониальном видении мира".

Как отметил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убеждал Москву не входить в Африку с целью поддержания безопасности, потому что это место уже занято.

Захарова, комментируя высказывания Борреля в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", заявила: "Что касается господина Борреля и его понимания того, что является зоной ответственности Евросоюза, вы ошибаетесь, когда говорите о том, что они забыли, что колониализм закончился. Они не то что не забыли, к сожалению, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены вот на этом видении мира".

Также она отметила, что "коллективный Запад наделяет себя правами в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит".