Поставщики рождественских товаров в Иу, провинция Чжэцзян, столкнулись с новой ситуацией за последние месяцы: из-за рисков, связанных с возможным нарушением логистических цепочек, зарубежные клиенты оформили свои заказы намного раньше, чем обычно.

Рождественские игрушки, произведенные на фабрике в Ляньюньгане, провинция Цзянсу, будут экспортироваться в Европу и США. Фото: Сы Вэй / для China daily

Иу - крупнейший в мире центр распределения рождественских товаров, таких как елочные игрушки, тематическая одежда, праздничные огни и упаковка. Две трети мировых товаров этой категории поступают именно отсюда.

Хотя август был обычно самым загруженным месяцем для продажи рождественских товаров на мировые рынки в последние годы, многие популярные товары уже распроданы, рассказала Су Сюэцинь, поставщик рождественских товаров на Рынке международной торговли (International Trade Market) в Иу. "Из-за высоких цен на контейнеры для морских перевозок и опасений о нарушении сроков поставок из-за пандемии COVID-19 многие зарубежные клиенты начали размещать свои заказы уже в феврале и марте. Пик сезона закупок рождественских товаров наступил с опережением графика по сравнению с предыдущими годами", - сказала Су.

Помимо Иу, в таких крупных экспортных портах, обрабатывающих рождественские товары, как порт Нинбо-Чжоушань, провинция Чжэцзян, с мая этого года также наблюдается пиковый период экспорта рождественских поставок, говорит Мэн Юэфэн, чиновник таможни Цыси, отделения таможни в Нинбо. Из-за нехватки портовых грузчиков, перегруженности терминалов и приостановки рейсов на многих зарубежных рынках эффективность оборота судов снизилась, а баланс между спросом и предложением серьезно нарушен, отметил Мэн.

Глава компании Yiwu Luochen Crafts Trading Co Ltd Хэ Цзюнь рассказал, что заказы компании выросли на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее товары, большую часть которых составляют фигурки Санта-Клауса и куклы, довольно сложно доставить сразу. По его словам, чтобы избежать заторов и перегруженности, некоторые рождественские украшения отправились на зарубежные рынки намного раньше обычного. Однако напряженная ситуация не улучшилась, дефицит грузовых мощностей продолжает расти. Рождественские товары чувствительны ко времени. Поэтому иностранные покупатели и отечественные экспортеры заранее подготовились, оформили заказы и отправили их заранее.

Роль Китая в поддержании стабильности мировой промышленности и цепочек поставок незаменима

Большинство грузовладельцев и производителей товаров заранее составили планы производства и транспортировки, а затем за месяц или даже раньше запаковали транспортные ящики, говорит генеральный директор компании Ningbo Kimwo International Logistics Co Ltd Чэнь Ян. "Помимо спешки и игры на опережение им также приходится бороться с грузовыми тарифами, - подчеркнул Чэнь. - Воздействие пандемии привело к тому, что цены на морские перевозки невероятно выросли: в августе стоимость доставки 40-футового контейнера на морских маршрутах между Китаем и восточными портами США превысила 20 тысяч долларов, поднявшись на 500 процентов в годовом исчислении".

Однако существует разница во времени между сроками заказа и сроками доставки рождественских товаров. Если цены продолжат расти, это приведет к финансовым потерям для внешнеторговых компаний и для самих клиентов. Под давлением высоких затрат внешнеторговые компании вынуждены полагаться на инновации, чтобы производить товары с большим количеством цифровых функций и добавленной стоимостью, а также разрабатывать персонализированные рождественские товары для целевых групп потребителей в различных странах.

Согласно информации, предоставленной таможней в Цыси, инновационные предметы, такие как рождественские камины с 3D-изображением пламени и технологией замаскированной проекции, а также музыкальные плееры в форме Санта-Клауса, стали популярным выбором для зарубежных рынков. Такие обновленные рождественские продукты также увеличили общие продажи компаний.

Заместитель генерального директора компании - производителя каминов Ningbo Gengxin Appliance Industry Co Ltd Ху Юйцзюнь говорит, что объем экспорта изменился. По сравнению с традиционными каминами цена на модернизированные камины в этом году выросла более чем на 50 процентов. За первые семь месяцев экспорт компании вырос примерно на 25 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С точки зрения объема экспорта порта Нинбо-Чжоушань рождественские товары с высокой добавленной стоимостью и их производные были одной из основных экспортных категорий в июле и августе. По данным таможни Нинбо, по мере того как объем экспорта этих продуктов увеличивается, доля высококачественных рождественских товаров также растет. Несмотря на пандемию, которая оказала давление на экспорт Китая, внешняя торговля страны в первые восемь месяцев продолжала расти, согласно данным Главного таможенного управления КНР.

Однако в условиях пандемии возникли и новые сложности и риски в глобальной цепочке поставок. "Вместо морских перевозок некоторые рождественские товары, направляющиеся в Европу, приходится экспортировать наземным транспортом. Но тарифы на грузовые поезда Китай - Европа, вероятно, вырастут вдвое в сентябре", - говорит менеджер по продажам компании Dongyang Weijiule Crafts Co Ltd в Цзиньхуа Цю Сюэмэй.

Контейнеровоз с грузом товаров для Хэллоуина и Рождества покидает порт в Нинбо, провинция Чжэцзян. Фото: Яо Фэн / для China Daily

В связи с растущим спросом на рынках Европы и Центральной Азии таможня Ханчжоу сообщила, что в провинции Чжэцзян за первые семь месяцев этого года наблюдался значительный рост товарооборота через грузовые поезда, соединяющие Китай с Европой. В период с января по июль грузовые поезда, соединяющие Цзиньхуа в провинции Чжэцзян с городами Центральной Азии и Европы, обработали товаров на сумму 26,71 миллиарда юаней, что на 130,7 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Реальность ограниченных мощностей и высоких фрахтовых ставок - это глобальная проблема. Министерство коммерции совместно с министерством транспорта и другими правительственными ведомствами активно принимают меры по увеличению поставок контейнеров, увеличению грузоподъемности и укреплению международного сотрудничества, заявил официальный представитель министерства коммерции Гао Фэн. "Мы продолжим изучать целевые меры по стабилизации внешней торговли и налаживанию международной логистики, расширять сотрудничество с различными торговыми партнерами и работать вместе, чтобы справляться с проблемами", - сказал он.

Несмотря на то что новые волны COVID-19 внесли неопределенность в восстановление мировой экономики, профессор международной торговли в Университете международного бизнеса и экономики в Пекине Ту Синьцюань считает, что роль Китая в поддержании стабильности мировой промышленности и цепочек поставок незаменима. Риски и проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается китайская внешняя торговля, обычно исходят извне. По словам Ту, это вынуждает китайские внешнеторговые компании ускорять трансформацию и модернизацию, расширять возможности глобальной производственной цепочки и реконструкции цепочки поставок, а также улавливать тенденцию развития нового типа ведения бизнеса во внешней торговле.

Экспорт Китая поддерживается растущим мировым спросом в таких секторах, как информационные технологии, высокотехнологичное оборудование и новые источники энергии, полагает Лян Мин, директор Института международной торговли Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества. По его словам, возобновление производства в других странах повысит спрос на товары с более высокой добавленной стоимостью, в чем Китай обладает сравнительными преимуществами.