Жители Сан-Марино на референдуме проголосовали за легализацию абортов

В Сан-Марино на референдуме проголосовали за легализацию абортов, отменив закон 1865 года.

"За высказались более 77% избирателей, против - 22%. Окончательные данные поступят в течение максимум полутора часов", - приводит РИА Новости слова представителя комиссии по подсчету голосов, сказанные после анализа данных с 12 из 37 участков​​​. По официальным данным, явка составила 41%.

Граждане Сан-Марино отвечали на вопрос: "Хотите ли, чтобы женщине было разрешено добровольно прервать беременность до 12-й недели?" Кроме того, аборт предлагалось разрешить, "если существует опасность для жизни женщины или если есть аномалии и пороки развития плода, которые представляют серьезный риск для физического или психологического здоровья женщины".