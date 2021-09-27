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27.09.2021 14:32
Рубрика: Культура

Александр Ширвиндт хочет уйти с поста худрука Театра сатиры

Текст: Наталья Лебедева

Новость о том, что Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, сообщило агентство ТАСС.

Фото: Пресс-служба Театра Терезы Дуровой
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"Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность" - прокомментировал ситуацию сам Александр Анатольевич.

Однако эта новость для многих оказалась неожиданностью. В частности, для директора Театра Сатиры Мамеда Агаева.

На прямой вопрос РИА Новости он ответил, что не в курсе, откуда появилась такая информация.

"Я не в курсе, как появилась эта информация об уходе Александра Анатольевича с поста художественного руководителя. И более того, департамент культуры, который тоже звонил мне по этому поводу, ничего об этом не знает", - отметил Агаев.

Так что, он пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

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